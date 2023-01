Este 27 de enero, durante el segundo día de la audiencia de la que depende que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considere admitir al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', la magistratura le advirtió que debe ser claro sobre su rol como vértice o bisagra entre los paramilitares y la Fuerza Pública y la financiación de grupos armados.



"Usted, como pocos, tiene una gran verdad que dar. La sociedad reclama esa verdad (...). Pero, aparte de las explicaciones que está dando, esto se tiene que traducir en información concreta y puntual de lo que se le está preguntando", le advirtió el magistrado Mauricio García a Tovar Pupo.

Así mismo, la representante de la Procuraduria, Sandra Yepes, le recordó al exjefe paramilitar que está en una audiencia y no en una plaza pública "que se utilice para discursos que se alejan de lo que se espera de aquí que son los aportes genuinos de verdad".



También la magistrada Sandra Jeannette Castro le hizo un fuerte llamado de atención: "Si usted está diciéndonos que sobre ese tema no va a hablar, prácticamente podemos terminar la audiencia", le dijo sobre las preguntas de su relación con la Fuerza Pública cuando era comandante de las Auc.



Magistrados Sandra Jeannette Castro y Mauricio García en audiencia de la JEP para determinar si la jurisdicción de paz admite a 'Jorge 40'. Foto: JEP

En el transcurso de la audiencia, Tovar comenzó por decir que en su concepción, él nunca colaboró financieramente ni auspició a las autodefensas, pero que desde una posición judicial, tendría que admitir que sí, pero no solo a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, sino que dijo que financió en tres oportunidades a las Farc y en unas cuatro al Eln, al que le entregaba al año millón y medio de pesos.



“Desde esa percepción, podría decirse que Rodrigo Tovar Pupo, por imposición y por miedo, terminó financiando y colaborando con el paramilitarismo tanto de las Farc como del Eln y la Federación Regional de Autodefensas de Córdoba y Urabá. Bajo el prisma de una posición judicial, no bajo mi entendimiento, en cuatro años, el 93, 94, 95 y 96 a los paramilitares de las guerrillas, y dos años, del 96 y 97, a los paramilitares de las autodefensas”, señaló.



Puntualmente sobre pagos a las Auc, él dijo que en 1997 le entregó al comandante paramilitar ‘Santiago Tobón’ el mismo valor que le tenía que dar ese año al Eln, “millón 500 mil pesos, esa fue mi única financiación cuando se habló de imponernos ese impuesto a nosotros también, entregué en las condiciones que me permitió de varias cuotas porque ya veía que esta gente sí estaba con unas tropas cerca”.

También contó que desde 1997 comenzó a colaborar a las autodefensas con otro tipo de engargos, como comprarles en Valledupar botas de caucho pantaneras, llantas para carros, tarjetas de celulares, y similares. "Ellos entregaban la plata y yo iba a comprarles. Me podían pedir el favor de llevar a un grupo que está en la Boca del Zorro", refiriendo a que también transportó a personas.



"Cuando el comandante Saltavore Mancuso dice que necesitan colaboradores, yo me pongo a la orden en lo que permitieran mis posibilidades", diciendo que con excepción de los pagos, las demás colaboraciones las prestó voluntariamente.

Cuando el comandante Saltavore Mancuso dice que necesitan colaboradores, yo me pongo a la orden en lo que permitieran mis posibilidades: 'Jorge 40' FACEBOOK

Sobre el conocimiento de masacres cometidas por los 'paras' en esa época, dijo que solo conoció la molestia de una persona de Valledupar que había sido víctima de secuestro de la guerrilla.

