Las fechas claves que cambiaron el rumbo del polémico caso Santrich

EFE

Mayo 15 de 2019: La no extradición

La JEP negó la solicitud de Jesús Santrich a Estados Unidos y ordenó su libertad porque, según dice, las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Esta determinación de no extraditarlo será apelada por la Procuraduría, que considera que este caso debería ser decidido por la Corte Suprema de Justicia.