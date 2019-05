Santrich, a imputación mientras la Procuraduría apela fallo de la JEP

El caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, recapturado el viernes por delitos de narcotráfico, seguirá hoy su curso por dos caminos distintos: por un lado, la Procuraduría presentará el recurso con el que intentará tumbar la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del pasado miércoles, con la que negó su extradición a Estados Unidos y ordenó dejarlo en libertad.



De forma paralela, la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía General, le imputará esta tarde cargos de narcotráfico relacionados con los mismos hechos por los que lo requiere la justicia norteamericana.

En el primer camino, el que involucra a la Procuraduría, el Ministerio Público presentará hoy un documento ante la Sección de Apelaciones de la JEP en el que pedirá que se incluyan dos pruebas nuevas de las que se ha hablado en la última semana, y que en el pasado nunca habían sido enviadas a esa jurisdicción. La primera es el video de siete minutos en el que se ve una reunión de Santrich con Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez, preso en Estados Unidos) y dos personas más que serían agentes encubiertos.



Pero EL TIEMPO conoció que, además de esa grabación, el Ministerio Público buscará que se incluyan las declaraciones que Marín le ha dado a la justicia estadounidense y que, según la Fiscalía General, serían claves para demostrar cómo Santrich concertó con otros para traficar cocaína.

Aunque hay dudas sobre la posibilidad de incluir nuevas pruebas, para este organismo la JEP ya abrió la puerta para revisar esos nuevos elementos. Esa puerta, considera la Procuraduría, se abrió el mismo viernes cuando en su comunicado –tras la recaptura de Santrich– la JEP dijo que una vez se presente la apelación, “se dispondrá a considerarlo”.



“La Procuraduría lo que ha considerado es el valor del indictment y la aplicación del tratado de extradición con los Estados Unidos de América, como elementos que determinan la improcedencia de la garantía de no extradición.



Por su parte, las pruebas no aportadas a la Sección de Revisión, que ahora se conocen, deberán ser consideradas en su conducencia y legalidad por la segunda instancia, para resolver con todos los elementos de juicio necesarios”, le dijo el procurador Fernando Carrillo a EL TIEMPO.

Las pruebas no aportadas a la Sección de Revisión, que ahora se conocen, deberán ser consideradas en su conducencia y legalidad por la segunda instancia FACEBOOK

TWITTER

En su apelación, la Procuraduría intentará demostrar que los hechos por los que Estados Unidos pide en extradición al exjefe de las Farc habrían ocurrido después de la firma del proceso de paz, es decir, del 1.° de diciembre del 2016. En ese sentido, insistirá en que los delitos que se le adjudican “no guardan ninguna relación con el conflicto armado” ni se trata de hechos de ejecución permanente, por lo que deben salir de la esfera de la justicia transicional.



Eso significa que, en su caso, no se podía aplicar la garantía de no extradición –medida que le concedió la JEP el miércoles y por la que había ordenado su libertad– sino que su expediente debe ser enviado a la Corte Suprema de Justicia para que sea esa corporación la que defina si da su aval o no al envío de Santrich.



Tras recibir la apelación del Ministerio Público, que será presentada por la procuradora delegada Mónica Cifuentes, la Sección de Apelaciones de la JEP (conformada por cinco magistrados, entre ellos Patricia Linares, la presidenta de esa justicia) tendrá 30 días para definir si mantiene la decisión de negar la extradición de Santrich o la tumba.

Santrich irá a Paloquemao

Mientras la apelación surte su trámite en la justicia transicional, en la justicia ordinaria se seguirá hoy el proceso penal por el que Santrich fue recapturado el viernes, cuando salía de la cárcel La Picota.



A las 2:30 de la tarde, la Fiscalía General le imputará a Santrich en los juzgados de Paloquemao los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, basándose en pruebas propias y otras que Estados Unidos le ha enviado en medio de las investigaciones de la DEA, como el nuevo video y el testimonio de Marlon Marín.



La imputación se hará ya que el domingo en la madrugada, tras más de 12 horas de audiencia, el juez 16 de control de garantías legalizó la captura del exjefe de las Farc, considerando que el procedimiento con el que fue recapturado a las afueras de La Picota cumplió todos los requisitos.



La audiencia se hizo en el hospital Méderi, en donde Santrich estuvo internado hasta la mañana de ayer por las cortaduras que se hizo en sus manos y por una “alteración del estado consciencia” que fue certificada por Medicina Legal y por médicos privados.



Aunque el juez avaló la detención realizada por el CTI de la Fiscalía, tanto la defensa de Santrich como el procurador delegado apelaron esa decisión considerando que el procedimiento no fue legal.



Para la defensa de Santrich, el procedimiento no se ajustó a las normas por tres razones: consideran que Santrich nunca quedó libre ya que, a su juicio, siempre estuvo en manos del Inpec y jamás se cumplió el habeas corpus ni la orden de la JEP del miércoles que ordenó su salida de prisión. La segunda es que consideran que aunque no se posesionó como congresista, es un aforado constitucional, cuyo caso debe llevar la Corte Suprema de Justicia. Y la tercera, la defensa alega que en toda la audiencia Santrich estaba “sedado e inconsciente”, por lo que, debido a su estado de salud, no podía realizarse la audiencia.

Procuraduría revisa captura

La Procuraduría designó a un agente especial para que revise si son válidos los argumentos con los que el procurador judicial II pidió declarar ilegal la captura de Santrich. El delegado aseguró que la captura no era válida porque el exguerrillero nunca estuvo libre, ya que siempre estuvo custodiado por autoridades.



La Procuraduría dijo que el agente especial revisará si, en efecto, la libertad que había ordenado la JEP nunca se hizo efectiva, o si, como ya tenía otra orden de captura, no había otra alternativa. Dependiendo de esos resultados, la Procuraduría determinará si mantiene o no la petición de apelación sobre la captura.

Senadores visitaron a Santrich

Tras solicitar un permiso a la Fiscalía, los senadores Iván Cepeda, del Polo, y Victoria Sandino y Benedicto González, del partido Farc, visitaron el domingo a Jesús Santrich en el búnker de la Fiscalía, a donde fue remitido tras ser dado de alta por el hospital Méderi. González aseguró que la visita se dio desde las 3 hasta las 4:30 de la tarde.



“Lo encontramos en una silla de ruedas, bastante agotado físicamente; inicialmente con el ánimo muy bajo”, dijo, agregando que tras la visita, su ánimo cambió.



González asegura que Santrich le informó que el viernes intentó quitarse la vida porque a las 11 de la mañana de ese día se enteró que, supuestamente, el Gobierno iba a autorizar su extradición por vía administrativa, medida que luego fue desmentida por el Ejecutivo.



González asegura que Santrich –que insiste en su inocencia y en la manipulación de pruebas en su contra–no recuerda su salida de la cárcel la Picota, cómo llegó al búnker ni tampoco la audiencia de legalización de captura. La Fiscalía aseguró el domingo que “dispuso de personal médico que le prestará atención especializada durante las 24 horas”.



REDACCIÓN JUSTICIA