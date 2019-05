El nuevo video sobre el caso Santrich que no vio la JEP

El miércoles, luego de que la JEP decidió no extraditar al exjefe de las Farc, Jesús Santrich, y le ordenó a la Fiscalía General liberarlo de inmediato, se conoció un nuevo video sobre el caso por el que Estados Unidos lo pide por supuestos hechos de narcotráfico.



La decisión de la JEP estuvo fundamentada en que, de acuerdo con los magistrados, las pruebas que tenían no eran suficientes para analizar y concluir si los hechos atribuidos a Santrich (narcotráfico) habían ocurrido antes o después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, en diciembre del 2016.

Esta determinación motivó la renuncia irrevocable del fiscal General Néstor Humberto Martínez y de su vicefiscal María Paulina Riveros, quienes no estuvieron de acuerdo con el fallo, que consideraron una afrenta a la institucionalidad.



En el video, que dura casi siete minutos, se ve una reunión en la que participan Marlon Marín, Jesús Santrich y otras dos personas de las que no se conoce su identidad, pero sobre las que queda claro que una es la que lleva la cámara escondida que graba la escena, y otra la que tiene el micrófono.



En el encuentro, una de las personas le pregunta a Santrich si le cancelaron un viaje, a lo que él responde contando que una camioneta en la que iba se había varado, por lo que llegó en horas de la madrugada. "Ese es el problema de la política", le responde su interlocutor.



Jesús Santrich: Ahora nos vamos a Florencia. Nos vamos temprano a ver el problema este, que la situación está jodida. ¿Sí han visto?



Interlocutor 1: Sí, uno escucha por ahí a la gente, pero...



Jesús Santrich: Hay una escalda terrible (,,,) El Centro Democrático ha amontonado gente, ha desbaratado sedes...



Interlocutor 1: Bueno. Ya hablamos con Marlon. Ya tenemos 15 millones listos arriba para entregarle. Le pregunté a él que si quería que se le entregara todo el paquete de una sola. Él me dice que de cinco en cinco. Ese señor Vicente es un hombre muy serio, hay buenas referencia de él, que no nos van a quedar mal ni por aquí ni por allá. Como dicen (...) el "compa" va a salir bien con el resultado, y la demora es que cuadren en cuánto tiempo le entregarían a usted ese...



Marlo Marín: Yo ha hablé con él ayer. Que está allá (...).



Interlocutor 1: ¿Usted qué quiere? ¿Que le entreguemos todo el chingazo?



Marlon Marín: Pues si se puede, sí.



Interlocutor 1: Jefe mire, para la caja fuerte.



Jesús Santrich: ¿Qué es eso?



Interlocutor 1: Qué pena. Esta es la combinación, es la clave, para que Marlon se la pase al camarada Vicente. Con eso el "compa" ya de una vez le retira. Si quiere le mando una foto. Usted ya sabe cómo trabajan con la serie (dice, señalando a Marín). Reclaman allá, y queda todo especificado.



¿En qué tiempo, ya que ustedes tengan la feria en sus manos, nos comienzan a entregar el producto?



Marlon Marín: Pues ya están las 7.000 hectáreas aquí, en un mes. Y las otras 3.000 hectáreas, en un mes y una semana más. Ese es el tiempo.



Interlocutor 1: Nosotros no vamos a estar acosando. Sabemos que están en su situación política, en otras cosas. Marlon es un hombre muy serio, de buena reputación, entonces ya confiamos en que él haga su evolución...



Jesús Santrich; Ustedes miren el tiempo, miren los seguros, la proyección. Ustedes conocen cómo se manejan las cosas. Yo estoy enredado en este tema...



Interlocutor 1: Sí, sí. Por eso mismo no lo molestamos más, jefe. El tema era que el grande nos dijo: "cerciórese que el señor les dé la bendición, y no los quiero más allá".



Marlon Marín: Ya por allá yo comenté a hablar con el amigo, el tema del...



Interlocutor 1: ¿De Surinam? ¿Del presidente?



Marlon Marín: Sí.



Interlocutor 1: Entonces contamos con ese apoyo también, porque nos tienen respirado que...



Jesús Santrich: Ustedes mismos estén atentos para que no haya ninguna dificultad. Porque yo no puedo estar atento, yo estoy enredado aquí. Por eso les digo que ustedes mismos revisen tiempos, seguros y procedimientos y todo. Disculpen que los atienda así tan....



Interlocutor 1: ¡No, no, no, no! Ese es el tema. ¿Usted cuándo saldría para Surinam?



Jesús Santrich: El 15. El 15 viajamos allá. Yo ya estoy programando con mi amigo, para que él nos atienda del 15 al 16. Y agregado a usted, el 16, el 17, para que se entreviste con él directamente.



Interlocutor 1: Lo que sí nos recomendaron mucho es que toda la mercancía sea de la misma de los cinco. No va a ser de la misma, pero que sea de la misma calidad para no tener inconvenientes, y quedemos claros en eso. ¿Nos da la bendición, para echarle ganas a esto?



Jesús Santrich: Bueno, está bien, muchacho.



Interlocutor 2: En la cuestión con el presidente de Surinam... Son 15 y los...



Jesús Santrich: Ustedes mismos hablan con él allá para que tengan la certeza. Si no tienen ninguna certeza, no procedan.



Interlocutor 2: Yo sé que usted está ocupado. Una cosa son estos negocios que estamos haciendo, pero mi familia está interesada, si podemos apoyarlo en alguna cuestión de la campaña, con recursos, aparte de lo que estamos haciendo.



Jesús Santrich: Sí.



Interlocutor 1: Pero eso ya sería con cuentas, y sería de empresa a empresa, porque eso no se puede en efectivo por seguridad... (...) cuenten con el apoyo.



Interlocutor 2: ¿Más o menos, señor, en cuánto se tiene estimado?



Jesús Santrich: Yo tengo estimado que en un par de días yo les digo...



Interlocutor 1: Nos vamos antes de que nos cojan las elecciones. Dios lo bendiga, y la virgencita de Guadalupe me lo cuide. Vamos pa' delante. Cuente con el apoyo. Ya a través del señor ya es todo directamente (señalando a Marín).



Posteriormente los dos interlocutores se despiden de Santrich y Marin, y salen de la casa.

Otras pruebas que la Fiscalía sí envió a la JEP

n total de seis audios envió la Fiscalía General a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que analizara y tomara su decisión sobre concederle, o no, la garantía de no extradición a Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich.



En primer lugar, el ente investigador remitió un audio, de 55 segundos, que sería del 7 de agosto del 2017, en el que, de acuerdo con la Fiscalía, hablan Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y quien en EE. UU. se convirtió en testigo de las autoridades norteamericanas, y el empresario Fabio Simón Younes, también investigado por el presunto envío de coca a ese país.

En este audio se estaría hablando por primera vez de la negociación del envío de droga, en la que se refieren a esta, dice la Fiscalía, como "televisores” y “repuestos”.

Estas son las evidencias enviadas por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el caso Santrich.



Audio 1: Conversación entre Marlon Marín y Fabio Simón Younes.



(Se habla por primera vez de la negociación de droga en términos de “televisores” y “repuestos”) pic.twitter.com/PAsnb2Luxn — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

En segundo lugar, el ente investigador envío otra conversación entre Marín y Younes, fechada el 14 de agosto de 2017.



"Cada cual tiene que cumplir a lo que se compromete", dice Younes, sobre el pago de los "televisores", que de acuerdo con la Fiscalía, era el término usado para referirse a la droga.

Estas son las evidencias enviadas por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el caso Santrich.



Audio 2: Conversación entre Marlon Marín y Fabio Simón Younes – 14 de agosto de 2017.



(Hablan del pago de 5 “televisores” en referencia a droga) pic.twitter.com/L3azw9vTfI — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

El tercer audio remitido a la JEP tendría, según la Fiscalía, una conversación entre un asistente de Jesús Santrich y Marín, en la que se estarían concretando detalles para una reunión personal con "el ciego", quien sería Santrich, conocido por haber perdido la visión y usar gafas oscuras todo el tiempo.



La fecha de la conversación sería el 28 de octubre de 2017.

Estas son las evidencias enviadas por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el caso Santrich.



Audio 3: Conversación entre Marlon Marín y asistente de ‘Jesús Santrich’ – 28 de octubre de 2017.



(Hablan sobre intermediación para programar encuentro con ‘Jesús Santrich’) pic.twitter.com/EAangkkF0Q — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

El cuarto audio es una conversación, con fecha del 3 de noviembre del 2017, entre Marlon Marín y un asistente de Jesús Santrich, en la que, dijo la Fiscalía, se estaban ultimando detalles para una reunión entre unos narcos mexicanos y el exjefe guerrillero. En el audio se escucha que hablan de una reunión entre "Trichi", quien sería Jesús Santrich, y "unos amigos", que serían los mexicanos.

Estas son las evidencias enviadas por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el caso Santrich.



Audio 4: Conversación entre Marlon Marín y asistente de ‘Jesús Santrich’ – 3 de noviembre de 2017.



(Se ultiman detalles para reunión entre mexicanos y ‘Jesús Santrich’) pic.twitter.com/Bj3KxgUPqx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

Una conversación entre Marlon Marín y el asistente de Jesús Santrich, del 4 de noviembre del 2017, es el audio número 5 enviado por la Fiscalía a la JEP.



Aquí se escuchan algunos resultados de la reunión con los mexicanos, y hasta se menciona un cuadro autografiado por Santrich. "Los amigos vinieron y hablaron con Trichi, a Trichi le trajeron un cuadro y todo para mandarles al papá de ellos", se oye en la grabación.

Estas son las evidencias enviadas por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el caso Santrich.



Audio 5: hablan Marlon Marín y asistente de ‘Jesús Santrich’ – 4 de noviembre de 2017.



(Resultados de reunión mexicanos y ‘Jesús Santrich’, y entrega de un cuadro autografiado) pic.twitter.com/kVXZdhqpdl — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

Por último, a la JEP se envió el audio de una conversación entre Marlon Marín y uno de los contactos mexicanos, fechada el 13 de noviembre de 2017.



Aquí hablan sobre la entrega de la droga y del dinero. "Ustedes primero allá recogen y luego entregan acá", se escucha decir a Marín, y más adelante, un hombre con acento mexicanos le dice "Ok, a ver si podemos mandar unos cinco palos ahí".

Estas son las evidencias enviadas por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el caso Santrich.



Audio 6: Conversación entre Marlon Marín y contacto mexicano – 13 de noviembre de 2017.



(Hablan sobre entrega de la droga y retorno de dinero) pic.twitter.com/BDzzGQ9Lxi — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

