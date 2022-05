Hombres, mujeres y personas de orientación sexual diversa que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Las víctimas hicieron un llamado a los magistrados para que se abra un macrocaso independiente sobre este delito de lesa humanidad en el marco del conflicto armado colombiano.



Varias integrantes de la Red De Mujeres Víctimas y Profesionales, que defienden los derechos de todas las víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto, pidieron que se cumpla con el acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc, firmado en 2016, donde se estableció que la violencia sexual es un delito autónomo que no tiene lugar a la amnistía.



“Como víctimas, siempre hemos dicho y hemos estado en la lucha de que se reconozca la violencia sexual como lo que es: un delito de lesa humanidad donde nos han tocado y nos han marcado realmente a nosotras las mujeres”, le dijo a EL TIEMPO Nidia Cortés, una de las lideresas de la organización que tiene procesos de articulación con víctimas en 11 departamentos de Colombia.

Hemos estado en la lucha de que se reconozca la violencia sexual como lo que es: un delito de lesa humanidad donde nos han marcado realmente a nosotras las mujeres:

La lideresa enfatizó en la importancia de su lucha por la dignidad de las víctimas: “Estamos luchando para que no sea un delito transversal en las investigaciones, sino que realmente sea visto como un delito de lesa humanidad”.



Frente a esta solicitud, fuentes de la JEP indicaron que la Sala de Reconocimiento –encargada, entre otras cosas, de abrir los macrocasos– está debatiendo si abre un proceso específico sobre violencia sexual. “El debate no ha concluido y no sabemos en qué termine”, señalaron desde la JEP.

De acuerdo con registros de la Unidad de Víctimas, más de 500 personas de la población LGBTI han sido víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Tras haber avanzado en la investigación y judicialización de los siete primeros macrocasos, desde inicios de este año los magistrados de la sala están estudiando tres proyectos para abrir igual número de procesos adicionales.



Según informó la JEP, estos contemplan que delitos como la violencia sexual, el desplazamiento forzado y la desaparición sean estudiados en casos ‘sombrilla’, lo que ha despertado criticas de muchas víctimas del conflicto.



De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1959 y 2020 se registraron 15.760 víctimas de violencia sexual en el país, en el marco del conflicto armado. El mismo registro indica que el 61,8 por ciento de las víctimas de violencia sexual corresponde a mujeres, quienes junto al 30,8 por ciento de niñas y adolescentes, suman el 92,6 del porcentaje total personas vulneradas.



Por otro lado, Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta, hasta el 30 de abril de 2022, más de 35.000 víctimas de violencia sexual a lo largo del conflicto armado colombiano, de las cuales 34.110 son sujeto de reparación. Según los registros, más de 31.000 son mujeres, unas 2.900 víctimas son hombres y alrededor de 500 pertenecen a población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

