En Meta, Guaviare y Casanare, desde 1958 hasta 2016, se reportan 8.288 víctimas de desaparición forzada, casi el 10 por ciento del total a nivel nacional.



Los casos de 145 de estas personas fueron documentados en un informe que el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB) y la Corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria (Cospacc) le presentaron esta semana a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El documento, titulado 'Resistencia al olvido y a la impunidad', evidencia las prácticas criminales de desaparición forzada cometidas en los Llanos orientales, y expresa una solicitud a la JEP: abrir un macrocaso sobre este crimen con énfasis en la situación territorial de esta región, donde varios de los hechos serían responsabilidad de agentes del Estado y grupos paramilitares.

“Buscamos contribuir al esclarecimiento de este crimen tan doloroso para el país con este estudio y análisis de contexto de tres departamentos", explicó Carolina Hoyos, vocera del COFB.



Y contó que, además de la solicitud de abrir este macrocaso, pidieron que se articule el Estado en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y garantice la participación de las víctimas; también que se convoque a contribuir en la búsqueda a las juntas de acción comunal, a las comunidades, periodistas, entre otros; y que existan mecanismos claros que permitan espacios de transición y reincorporación de los excombatientes para que contribuyan de manera conjunta.

En el país, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos adelanta acciones para encontrar a las víctimas. Foto: UBPD

Los detalles del informe

El informe concluye que estas desapariciones forzadas fueron perpetradas presuntamente por unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército como la Séptima Brigada, la Brigada Móvil 12, el Batallón 21 Pantano de Vargas, el Batallón de infantería No. 24 Luis Camacho Leiva y el Batallón Contraguerrilla No. 85, además de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (Futco) como la Fudra, la Fucad y las Unidades Móviles No. 7 y 1 en connivencia con grupos paramilitares como el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Lo ocurrido en esta zona del país, dice el documento, no corresponde a hechos de criminalidad aislados.



"Por el contrario, los hechos acaecidos en la región de Meta, Ariari Guayabero, Guaviare y Casanare hacen parte de una política estatal de macro criminalidad que tenía como objeto la consolidación territorial a través del despliegue militar de las Fuerzas Armadas. La ejecución de esta política de seguridad democrática trajo consigo miles de muertos y desaparecidos en el país", informó el Colectivo Orlando Fals Borda.

A la fecha, de las 145 víctimas relacionadas en el informe, tan solo 3 han sido entregadas dignamente a sus familiares, lo que deja ver que un 98 por ciento de casos continúan en proceso de búsqueda sin mayores avances.



“Es urgente que las víctimas reciban una respuesta integral como Estado. No pueden seguir viviendo en la impunidad y dolor que dejó el horror de la guerra en Colombia. Es una obligación del Estado encontrar a sus seres queridos, conocer la verdad y sancionar a los responsables”, señaló Hoyos.

En ese mismo sentido, solo un caso ha tenido justicia con la determinación de responsables, pero con sentencia anticipada y sin conocer a fondo la verdad de lo acaecido. Por eso el informe hace un llamado a la JEP a que contribuya a reducir el manto de impunidad que ha habido en estos casos.



Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Meta es el segundo departamento con más víctimas de desaparición forzada (con 5.280), mientras que Guaviare registra 1.793 y Casanare 1.215.



