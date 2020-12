Senadora asesinada por su hermana: JEP tomó decisión sobre el caso

En marzo de 2002 ocurrió uno de los capítulos judiciales que más conmocionaron al país: el homicidio de la senadora liberal Martha Catalina Daniels, a los 39 años. La razón del revuelo, además de que fue una de las primeras mujeres senadoras en ser asesinadas, tuvo que ver con la determinadora del hecho, que fue la propia hermana de la victima: Sandra Lucrecia Daniels.



El 17 de noviembre del 2002, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, encargado de asumir el proceso, llamó a juicio a Sandra Lucrecia y le pidió al juez que la condenara.



Entre las pruebas que sustentaron la acusación estaba una carta escrita de puño y letra por la exsenadora a una de sus hijas. En el oficio, la excongresista Daniels le aseguraba que temía ser asesinada y advertía que su hermana estaría pensando en apropiarse de un dinero producto de una supuesta mediación para la liberación de secuestrados.



Además, en esa época, la Fiscalía hizo un rastreo de llamadas donde queda comprometida Sandra Lucrecia. Dos de los implicados también decidieron colaborar con la justicia y entregaron información sobre los hechos.



En ese momento, Carlos Torres, abogado del esposo y de los hijos de Martha Catalina Daniels, explicó que, de acuerdo con las pesquisas, el crimen se habría cometido por razones económicas.



Y en agosto de 2005, un juez especializado de Cundinamarca le impuso una pena de 40 años de prisión a Sandra Daniels, en calidad de determinadora del asesinato de su hermana, la acusó de incurrir en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

La decisión de la JEP

Este lunes, luego de 18 años de cometido el homicidio, la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que le allegaron el caso, declaró falta de competencia en el proceso de Sandra Lucrecia Daniels Guzmán, Pedro Antonio López Soto y José Salvador Jiménez Ornero, y rechazó su solicitud de beneficios de la Ley 1820 de 2016 respecto de la condena que les fue impuesta por el crimen de la entonces senadora Martha Catalina Daniels Guzmán y dos personas más.



Luego de analizar el expediente tramitado en la justicia ordinaria y las pruebas practicadas ante la JEP, la Sala encontró que, si bien los solicitantes tuvieron vínculos con la desaparecida guerrilla de las Farc, los hechos del caso no se dieron en razón o con ocasión del conflicto armado.



Al contrario, lo que deriva del expediente de la justicia ordinaria es que el homicidio de la senadora obedeció al interés personal de su hermana Sandra Lucrecia Daniels Guzmán, lo que excluye el caso del ámbito de competencia material de la JEP.



En consecuencia, la Sala rechazó de plano la solicitud de beneficios y revocó la libertad condicionada que la justicia ordinaria le había concedido a uno de los solicitantes por estos hechos.



Como en este caso, la Sala de Amnistía o Indulto ha rechazado 1.732 solicitudes de beneficios de personas que no hicieron parte de las Farc, cuyas conductas no tuvieron relación con el conflicto armado o por hechos ocurridos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016.





JUSTICIA

