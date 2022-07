La JEP revocó el beneficio de libertad provisional y condicionó la permanencia del general (r) Jesús Armando Árias Cabrales.



La justicia transicional condicionó su continuidad a que aporte verdad en el proceso por la retoma del Palacio de Justicia.

El oficial en retiro fue condenado el 24 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por la desaparición forzada de varias personas ocurrida durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en lo que se conoce como la toma y retoma del Palacio de Justicia ubicado en la ciudad de Bogotá.



El 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del tribunal.



La JEP señaló que el 15 de mayo de 2020, "una vez verificados los requisitos exigidos por la ley, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esta Jurisdicción aceptó el sometimiento" del general Arias Cabrales y le concedió libertad transitoria.



En su momento, dijo la JEP, se requirió al exmilitar para que allegara un compromiso claro, concreto y programado de aportes a la verdad.

Escena de cuando el Palacio ardía en ese 6 de noviembre de 1985. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Dicha decisión fue apelada ese mismo mes por dos grupos de víctimas quienes, entre otras cosas, argumentaron que el general no tenía interés en contribuir al develamiento de lo ocurrido", añadió tras afirmar que la Sección de Apelación el 21 de julio, al resolver sobre las apelaciones, revocó el beneficio otorgado inicialmente.



Se le condicionó el mantenimiento de su sometimiento en la JEP "a un aporte inmediato a la verdad plena.Lo anterior, porque pasados dos años desde la concesión de la libertad, el general no ha cumplido con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Paz, concretamente, en lo relacionado con el esclarecimiento de los hechos, pues no atendió el llamado que en dos oportunidades le realizara la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad".



Se cuestionó que tampoco ha presentado el documento contentivo de su aporte a la verdad exigido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. "Esta situación evidencia un incumplimiento grave de sus compromisos para la construcción de una paz estable y duradera", indicó el organismo.

