La JEP echó para atrás la decisión de expulsar y quitar todos los beneficios al exmilitar Francisco Eladio Uribe Ochoa luego de que se conociera información sobre su captura en Haití por su presunta responsabilidad en el homicidio del presidente de ese país Jovenel Moïse.

En Colombia el exsoldado profesional es procesado por homicidio en persona protegida en zona rural del municipio de Don Matías y en Yarumal (Antioquia).



El 31 de agosto de 2018 el uniformado presentó solicitud de sometimiento a la JEP como integrante de la Fuerza Pública y recibió los beneficios del acuerdo de paz con las Farc.



Sin embargo fue expulsado al considerar la Sala que aunque no había evidencias de fondo que comprometieran su responsabilidad por el magnicidio, era evidente que había salido con destino a Haití y que era parte del grupo de uniformados capturados.



La defensa del exmilitar apeló la decisión argumentando que no tenía una prohibición específica para salir del país y que tampoco había sido procesado y encontrado responsable del homicidio en Haití.



En segunda instancia la JEP consideró que era incorrecto señalar que podía salir del país, como lo da a entender la defensa, pero que no había evidencias que demostraran que había incurrido de nuevo en delitos.



Por esto ordenó abrir un incidente de incumplimiento para verificar que efectivamente incurrió en esa grave conducta que es causal de expulsión. Al término de esa revisión se definirá su el exmilitar sigue o no en la justicia transicional.

