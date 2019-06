JEP le responde al Gobierno sobre 724 ex-Farc que no aparecen

Ante la advertencia que el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le dio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de que aproximadamente 724 excombatientes de las Farc, incluidos en los listados que la exguerrila le entregó al Gobierno, no habían podido ser acreditados por esa oficina por desconocerse su ubicación actual; y la petición a esa jurisdicción de evaluar su exclusión del proceso, la JEP le respondió que esa solicitud es improcedente.



Esta situación había sido denunciada por este diario que dio cuenta de las declaraciones de Ceballos manifestando que , con base en lo dispuesto por la Corte Constitucional en su sentencia sobre la Ley Estatutaria de la JEP, le correspondería a la JEP evaluar la procedencia de excluir o no a esas personas de los mencionados listados.

Sin embargo, Patricia Linares, presidenta de la JEP, le contestó que la solicitud no corresponde a lo dispuesto por la Corte Constitucional al analizar el artículo 63 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción, dado que lo que pedía Ceballos es que la JEP asuma una función de carácter administrativo que le corresponde de manera exclusiva a la oficina que él dirige.



"La acreditación o no de los nombres presentados por los representantes de las Farc al Gobierno para ser incluidos en los correspondientes listados es una tarea que la Constitución y la ley atribuyen a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz", resaltó la JEP.



Precisamente en este punto se centraba una de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP que el presidente Duque presentó y que fueron tumbadas por el Congreso. El Gobierno decía que era inconveniente que en el artículo 63 no se aclarara que la tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del alto comisionado de Paz, como representante del Presidente.

En ningún caso la Corte Constitucional transfirió a la JEP la función de carácter administrativo en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz FACEBOOK

TWITTER

Frente a esto, la JEP añadió que lo que determinó la Corte Constitucional es que la JEP puede incorporar a esos listados, excepcionalmente, a otras personas que por motivos de fuerza mayor no hubieran sido incluidas en los listados acreditados por el Gobierno nacional.



"En ningún caso la Corte Constitucional transfirió a la JEP la función de carácter administrativo en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz", concluyó Linares, quien agregó en su respuesta a Ceballos que está dispuesta a analizar temas de carácter jurídico que sirvan para concluir los procedimientos de acreditación que aún están pendientes.

PAZ

En Twitter: @PazYJusticiaET