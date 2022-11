Tras varios años de abrirse el caso por los secuestros cometidos por la exguerrilla de las Farc en el contexto del conflicto, ese proceso está un paso más cerca de llevar a sanciones de la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc, sanciones que llegarían en cuestión de meses.



La Jurisdicción Especial para la Paz profirió la resolución de conclusiones en este caso, que incluye los crímenes por los que fueron imputados, sus aportes a la verdad, y una propuesta de sanción contra de Rodrigo Londoño, 'Timochenko', Julián Gallo ('Carlos Antonio Lozada'), Pablo Catatumbo, Jaime Parra (alias Mauricio Jaramillo o el Médico), Milton de Jesús Toncel ('Joaquín Gómez'), Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Esta resolución, aprobada por la Sala de Reconocimiento de la JEP, señala que Rodrigo Londoño, quien estuvo mayor tiempo en el Secretariado y fue comandante en jefe y por ello responsable de los hechos de todo el país durante su mando, debería recibir una sanción mayor.



Los demás, excepto Rodrigo Granda, dice la Sala, comparten la responsabilidad tanto por autoría mediata y por la omisión de control de la tropa bajo su mando y tuvieron unidades bajo su mando, por lo cual también son máximos responsables; pero se hace la claridad de que Granda no tuvo unidades directamente bajo su mando, por lo cual no se le imputó responsabilidad de mando por omisión por crímenes cometidos de manera concurrente, y por ello se podría considerar una sanción menor.



"En suma, en lo que respecta a la duración de la sanción, la Sala recomienda que sea de 8 años para todos salvo para Rodrigo Granda, para quien recomienda 5 años de sanción por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción", se lee en el documento.



Aunque corresponderá ahora al Tribunal de Paz de la JEP la imposición de la condena, que podría ser diferente a lo que la Sala de Reconocimiento sugiere, la resolución detalla que todos los comparecientes han aportado suficiente verdad y reconocimiento para hacerse acreedores al beneficio de la sanción propia, que es el tipo de sanción que la jurisdicción impone a quienes reconocen verdad y responsabilidad y que, aunque incluye una restricción de la libertad, no es de cárcel.

Es de recordar que en 2021 la JEP los había imputado por su responsabilidad en al menos 21.396 víctimas individuales de secuestro, aunque se aclaraba que la magnitud de los hechos victimizantes estudiados no permiten determinar un número preciso de todas las víctimas.



Así mismo, la Sala los imputó por secuestros cometidos bajo tres patrones criminales, según sus motivos: para financiar la organización armada, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para ejercer el control territorial.

¿Tendrán que dejar de hacer política?

Durante la audiencia de reconocimiento de las exFarc por el caso de secuestro hubo reclamos de víctimas por más verdad sobre los desaparecidos. Foto: JEP

Así mismo, la Sala de Reconocimiento adelantó que será el Tribunal para la Paz el que defina la compatibilidad de la sanción propia con la participación en política, pero señala que "si la Sección decide que hay dicha incompatibilidad, esta afectaría a los comparecientes Julián Gallo y Pablo Catatumbo Torres que son ambos congresistas. Igualmente a Rodrigo Londoño, por su liderazgo en el Partido Comunes, y las expectativas que pudiera tener Pastor Alape Lascarro de lanzarse a un puesto de elección popular en Puerto Berrío, Antioquia. Es decir que una incompatibilidad en este sentido afectaría a estos comparecientes más que a los demás".



Pero también anota que afectar la posibilidad de liderazgo de las organizaciones políticas y partidos políticos de reincorporados "puede estar en tensión con el propósito no solo de reincorporación sino de contribuir a la reincorporación política de los antiguos combatientes".

Lo que se sugiere frente a las sanciones

La resolución también habla de las sanciones adicionales a la restricción de la libertad, y en ese sentido, se recomienda que todos trabajen en proyectos de desminado y búsqueda de personas desaparecidas en los territorios donde fueron comandantes de Bloque.



Así mismo, se habla de un proyecto en Sumapaz para trabajar con comunidades y víctimas en el mejoramiento de las áreas de interés ambiental ubicadas en el Parque Nacional Natural (PNN) Sumapaz a partir de la restauración, educación y ecoturismo.



Del mismo modo, se sugirió que los comparecientes que aceptaron la imputación por responsabilidad de mando en casos de violencia sexual realicen actividades del proyecto transversal de Memoria y memorialización.



La resolución también señala otras actividades, como promover acciones, principalmente simbólicas, que contribuyan a la construcción de memoria histórica y atiendan a los componentes de reparación y restauración de cada uno de los proyectos de sanción.

