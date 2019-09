Jalón de orejas de la JEP a Mindefensa por pruebas sobre ‘Mayimbú’

Después de que el Ministerio de Defensa pidiera a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una prórroga para enviarle la información de inteligencia sobre los delitos que habría cometido Leyder Johany Noscue Bototo, alias Mayimbú, después de la firma del Acuerdo de Paz, esa justicia decidió otorgarle más tiempo. Sin embargo, sentó su preocupación respecto a esa solicitud.

A través de un auto firmado el pasado 27 de septiembre, la Sala de Reconocimiento de la JEP dio cinco días hábiles, es decir, hasta el próximo viernes, para que le haga llegar la información que tenga sobre las conductas de ‘Mayimbú’, disidente de las Farc señalado de participar en el asesinato de cinco personas en Suárez, Cauca, entre ellas la candidata a la alcaldía Karina García.



Pero en la decisión la Sala expresa su sorpresa, “toda vez que fue el propio Ministro de Defensa quien envía oficio informando a la Jurisdicción la posible participación del señor Noscue Bototo” en esa masacre.



“Preocupa que las informaciones de inteligencia con que cuenta el Ministerio de Defensa no recojan en tiempo real la situación que evidencia en su comunicado del 6 de septiembre del presente año, lo cual lleve a solicitar una ampliación de los términos para emitir respuesta”, agregan los magistrados de la JEP en el auto.



La JEP abrió incidente de verificación de incumplimiento contra ‘Mayimbú’ el pasado 13 de septiembre, pues este firmó acta de compromiso ante esa jurisdicción más de dos años antes, el 14 de marzo del 2017, en virtud de lo cual fue dejado en libertad por un juzgado de Cali. Luego, según la información difundida por las autoridades, el hombre, de origen Nasa, reincidió y se rearmó, por lo que podría ser excluido definitivamente de la JEP al igual que sucedió con ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’.



Sin embargo, para cumplir con el debido proceso y tomar la decisión de excluir al disidente de la JEP, la sala solicitó al Ministerio de Defensa, el 16 de septiembre, remitir el material probatorio relacionado con los delitos que estaría cometiendo 'Mayimbú'.



La solicitud del Ministerio de Defensa a la JEP, para que le diera más tiempo, fue radicada el pasado 24 de septiembre, cuando pidió “una prórroga de días hábiles adicionales para la obtención de la información en las distintas dependencias del Sector Defensa competentes para realizar el informe requerido”.



Dos semanas atrás se había suscitado otra polémica entre el Ministerio de Defensa y la JEP, también por este caso, pues el ministro, Guillermo Botero, afirmó que no habían capturado a 'Mayimbú' porque la JEP no lo había excluido y eso le daba una especie de inmunidad.



A esto, tanto la JEP como analistas consultados por este diario respondieron que las autoridades no solo podían, sino que debían capturarlo si tenían información de delitos cometidos por este después del primero de diciembre del 2016, pues las competencias de la JEP alcanzan solamente delitos cometidos hasta esa fecha en el marco, con ocasión o en relación con el conflicto armado.

La semana pasada, al anunciar la exclusión de alias Walter Mendoza, quien figuraba en el video en el que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaban su rearme, la JEP dijo que la exclusión de 'Mayimbú' también podría darse en los próximos días. Sin embargo, ante la prórroga otorgada al Ministerio de Defensa es probable que tarde más tiempo.



