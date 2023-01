Este miércoles, por segundo día, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales respondió a preguntas de la Jurisdicción Especial para la Paz /JEP) y de víctimas sobre las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, tras el ataque que perpetró la guerrilla del M-19.



Varias intervenciones de víctimas le siguieron reclamando al general que cuente la verdad sin evasivas, que no ofrezca relatos a medias o encubra a personas o información importante, y que no tenga la osadía de llamarse a sí mismo una víctima.

Jorge y María del Socorro Franco, hermanos de Irma Franco en audiencia de Arias Cabrales ante JEP. Foto: JEP

En la mañana, Jorge Franco, hermano de Irma Franco, una de las personas desaparecidas, sostuvo que como familia no son “felices” porque alguien tenga encima una condena de 35 años de cárcel, “así se lo merezca”, en referencia a la sentencia de la justicia ordinaria contra Arias Cabrales, porque incluso los condenados tienen familias que los extrañan.



“Vemos positivo que a través de la JEP la condena se reduzca, pero con la contraprestación de la manifestación de la verdad, de no ocultamiento, de no estar protegiendo algo. Nosotros llevamos 37 años buscando qué pasó con mi hermana, quiénes la torturaron... queremos la verdad, saber qué ocurrió con ella, dónde están sus restos. No es odio hacia usted, es una lucha de todos nuestros familiares en el afán de encontrar la verdad”, concluyó.



Así mismo, Ludy Esmeralda Suspes, hija de David Suspes Celis, empleado de la cafetería del Palacio de Justicia que fue desaparecido, recordó que ella solo tenía 3 años cuando ocurrieron los hechos y la imagen de su papá se borró de su memoria.



“Yo hubiese querido tener una colección de momentos con él, yo soñaba que me cargara en sus hombros, bailar el vals de los 15 años… Yo no tengo los restos de mi papá pero usted sabe la verdad, por favor ayúdenos, quiero cerrar ese duelo. Díganos la verdad sin evasivas”, le pidió al compareciente.



Entrando a las preguntas de la JEP, el general contó que tuvo conocimiento de una posible acción que se daría contra el Palacio de Justicia el 5 de noviembre, un día antes de los hechos, cuando retomó labores tras estar en comisión en otros países. Y según él, aunque la orden del entonces Ministro de Defensa fue reforzar la seguridad, esto no se dio y por el contrario, el día del ataque la Policía levantó el dispositivo de seguridad y solo había en el recinto algunos escoltas de los magistrados.



Arias Cabrales, quien para la época era el comandante de la Brigada 13 del Ejército pero que durante el operativo de retoma quedó a la cabeza de todas las demás unidades que llegaron a atender la emergencia, también afirmó que en su obrar respetó la línea de mando y que las unidades se comunicaban con él por radio o presencialmente sobre el progreso, dificultades o necesidades en medio del operativo, “pero no iba yo a asumir funciones de cada uno de los comandantes de la unidad”.

Del mismo modo, la magistratura le preguntó directamente al general (r) si en algún momento dio la orden de torturar o desaparecer a personas consideradas sospechosas, a lo que respondió: “En ningún momento yo emití ninguna orden que atentara contra la integridad física de otras personas. En la operación de rescate se usaron las armas contra quienes fueron agresores de la Fuerza Pública”.

También citó un informe que realizó un tribunal especial de instrucción que en el mismo 1985 constituyó la Corte Suprema de Justicia y que concluye que él “en ningún momento ordenó que se desapareciera a alguna persona”. Añadió: “Yo comprendo el dolor entre las personas, me ha conmocionado oír sus palabras y sentimientos, pero nunca emití ninguna orden” de ese tipo.



Sobre el tema también contestó que en medio de la operación de retoma del Palacio no tuvo “conocimiento de que se estuvieran cometiendo actos ilegales contra personas. Si lo hubiera conocido en el momento, la acción era haberlos impedido y poner en conocimiento de esto a las autoridades. Vine a saber de personas desaparecidas después de las operaciones de rescate del Palacio de Justicia”.

Reclamos por verdad

Abogados Jorge Eliécer Molano (izq.) y Germán Romero (der.), representantes de víctimas del Palacio de Justicia en audienicia de Arias Cabrales ante la JEP. Foto: JEP

Las afirmaciones Arias y el haber citado, para hablar de su inocencia, el informe del tribunal de instrucción que en su momento tuvo la Corte Suprema generaron malestar entre las víctimas y sus representantes, y el abogado Germán Romero le recordó no solo que ese tribunal fue de carácter administrativo y no judicial sino que estuvo permeado por el Ministerio de Defensa y el Ejército.



“Usted no puede seguir utilizando el informe del tribunal especial de instrucción, que fue desmontado mil veces por la justicia penal de los 80, la Fiscalía, la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cree que todos ellos se equivocaron? No señor Arias, usted no puede insultar a estas personas, no insulte más a los familiares, no se siga pegando de un documento que no tiene ninguna validez jurídica, política, histórica ni de evidencia, el informe que tiene en sus manos no aporta a la verdad que le está requiriendo la JEP”, le dijo.



Y el abogado Jorge Eliécer Molano, también representante de víctimas, añadió que él y sus representados hasta estaban pensando abandonar la audiencia.



”Ha sido clara desde la tarde de ayer (17 de enero) la decisión de negarse a la verdad y un comportamiento manifiesto de revictimización. El señor declarado criminal se presenta ante el mundo como una víctima, la jurisdicción debe tomar decisiones que impidan que esta audiencia sea un proceso de mayor dolor”, manifestó.

