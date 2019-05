JEP reclama porque no le entregaron pruebas contra Santrich

Tras conocerse la recaptura de Jesús Santrich -Seuxis Hernández Solarte-, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, expidió un comunicado en el cual asegura que su decisión de negarle la extradición del exjefe guerrillero de las Farc a Estados Unidos se dio porque no tuvo a disposición las pruebas suficientes para establecer la fecha de la conducta de narcotráfico.

"Debe quedar claro que la JEP, como Tribunal de Justicia Transicional, actuó en el caso Hernández Solarte como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz", dice el texto del comunicado.



La tarea del tribunal era establecer si los hechos delictivos en los que aparentemente estuvo involucrado Santrich ocurrieron antes o con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz (primero de diciembre de 2016), pero la Sala de Revisión dijo que no había recibido información que le permitiera determinar eso y, en consecuencia, aplicó la garantía de no extradición.

En su comunicado de este viernes, conocido luego de la recaptura de Santrich, los magistrados de la JEP cuestionaron por qué las nuevas pruebas que la Fiscalía dice tener para actuar contra el exjefe guerrillero nunca fueron aportadas a esa jurisdicción.para su análisis en la Sección de Revisión.

📃|| Comunicado de la @JEP_Colombia sobre la nueva captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte. pic.twitter.com/wV9Cpww7Wu — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 18 de mayo de 2019

El tribunal especial reiteró que, una vez se interponga debidamente el recurso anunciado por la Procuraduría General contra la decisión de no extraditar a Santrich, la Sección de Apelación de la JEP se dispondrá a considerarlo.



Falta ver cuál puede ser el impacto en esta instancia de la noticia sobre la existencia de estas nuevas pruebas que la Fiscalía dice tener contra Santrich, aunque no es claro aún si la sección aludida del tribunal de paz llegará a considerarlas.





JUSTICIA Y PAZ