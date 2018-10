Los testimonios de secuestrados políticos llegaron a la JEP

A las 11:36 de la mañana de este lunes terminó la primera sesión de entregaq de informes por parte de exsecuestrados políticos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del caso 001, por secuestro.



Durante algo más de tres horas la JEP escuchó a los excongresistas Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Lizcano, quienes fueron los primeros en dar sus testimonios sobre los años de secuestro del que fueron víctimas.

Durante su intervención, Pérez fue enfático en decir que no se ha dimensionado el daño que sufrieron los secuestrados. "Nos encadenaban, emanaban todo su resentimiento contra nosotros. Brulándolse cuando uno ya no daba más en las marchas, cuando uno cargaba unos 20 ó 30 kilos. 'O camina o lo fusilamos'", recordó.

Dijo además que se esforzaba en sobrevivir recordando a su familia, aunque "estábamos más preparados para morir que para vivir", y que desde el primer momento los tratos fueron indignos.



En eso coincidió Lizcano, quien recordó que a diferencia de varios otros secuestrados políticos, que eran retenidos juntos, a él lo tenían en una especia de aislamiento, no veía a nadie ni podía hablar con nadie, lo único que tenía era un radio.



"Lo que más me golpeó a mí fue la soledad. No estaba con el resto de secuestrados por canje sino que estuve solo. Frente a esa dura realidad a uno le dan un radio y ahí escuchaba los mensajes de mi familia, mi señora, mis alumnos...", recordó.



Como era profesor, en algún momento encontró consuelo replicando a los árboles las lecciones de historia que escuchaba de Diana Uribe en la radio.

Mencionó también que presenció duros tratos y asesinatos de niños en la guerrilla, por intentar volarse.



En cuanto a reparación, Lizcano dijo que es importante que no se quede en un tribunal inquisidor y que castigue con penas a los delincuentes sino que se exija más inversión social y educación.



Además, dijo que en el posconflicto la academia y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de invitar a las víctimas a seguir hablando sobre lo que pasó, "seguir hablando para que la generación que venga entienda lo que fue el pasado horroroso. Contribuir y liderar procesos para que haya más educación y cultura de no violencia", concluyó.

Otros informes

Este martes el exdiputado del Valle Sigifredo López, el exgobernador del Meta Alan Jara y el general Luis Mendieta también rendirán informes a la JEP.



Para este miércoles está programado el testimonio de Íngrid Betancourt, quien, según la JEP, se comunicará con la Sala de Reconocimiento de Verdad a través de videoconferencia.



Esta sala recibirá las versiones de al menos 25 personas entre hoy y el 8 de noviembre. Además de políticos que estuvieron en cautiverio, darán sus testimonios familiares de otros que perdieron la vida en medio de intentos de rescate, como el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria. En este caso se presentarán su esposa, Yolanda Pinto, y otros familiares del exmandatario.



La JEP también recibirá testimonios de familiares de los exdiputados del Valle que perdieron la vida en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de las Farc.



"Estos informes se reciben por solicitud de las víctimas, en el marco del caso

001 (abierto a partir del Informe 002 de la Fiscalía General de la Nación

denominado Retención ilegal de personas por las FARC-EP.), por el cual 31

antiguos miembros del Estado Mayor de las Farc-EP son comparecientes.

Estos informes se suman a los informes escritos que las víctimas ya han

presentado a la Sala de Reconocimiento", dice la JEP.

