'Yo oí crecer a mi hijo por radio': Alan Jara ante la JEP

Desde las 8 de la mañana de este martes, los testimonios del secuestro del exdiputado del Valle, Sigifredo López; el exgobernador de Meta, Alan Jara; y el general (r) Luis Mendieta son escuchados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del caso 001, por secuestro.

'Nadie debe olvidar para que esto nunca más se repita': Alan Jara

El primero en dar su testimonio fue el exgobernador del Meta, Alan Jara, quien estuvo secuestrado durante 7 años y 7 meses comentó cómo la sensación de no poderse valer por sí mismo hacía que los instantes ya de por sí difíciles del secuestro, lo fueran aún más.



Recordó también las celdas de cautiverio en las que estuvo con más de 20 personas. Una, que llamaron 'tabla y media', en la que a cada secuestrado le correspondía un espacio de una tabla y media dentro de una construcción. Otra, sin ningún lugar para ver la luz o respirar, a la que llamaron el 'submarino' y en la que se levantaban siempre con dolor de cabeza por la falta de oxígeno.



"Cuando no había alambradas, para impedir que nos voláramos la forma era ponernos una cadena al cuello y al cuello de otro compañero y en la noche a un árbol. Llegamos a ver una alambrada como la oportunidad de que nos quitaran la cadena", expresó Jara.

Sobre lo que espera del proceso de posconflicto, el exgobernador dijo a los magistrados de la JEP que tanto él como su familia quieren conocer la verdad sobre los hechos que rodearon su secuestro: quiénes participaron directa e indirectamente si hubo terceros distintos a la guerrilla involucrados y por qué no había ese día presencia de fuerza pública, también por qué nunca se realizó un acuerdo humanitario.

También pidió que haya escuelas de reconciliación y le solicitó especialmente a esa jurisdicción que se ocupe de investigar qué pasó con las personas desaparecidas.



"Yo personalmente he perdonado, así lo han hecho miles de víctimas. Pero yo no he olvidado ni tampoco las víctimas. No podemos y no debemos olvidar, nadie debe olvidar para que esto nunca más se repita. Para mí la verdadera reparación es la paz y la garantía de no repetición es lo que debe llevarnos a todos los colombianos a aprovechar este momento", concluyó.

'Las víctimas hemos sido las excluidas': general (r) Luis Mendieta

En segundo lugar habló el general en retiro Luis Mendieta, quien fue secuestrado en la toma de Mitú (Vaupés) en 1998 y estuvo en cautiverio 11 años y 7 meses.



El general (r) contó a los magistrados de la JEP las horas de resistencia con los demás policías en la toma de Mitú, también cómo los altos mandos se quedaron secuestrados aunque en un intercambio entre el Gobierno y las Farc liberaron a la mayoría de policías que no eran de tan alto rango a cambio de la liberación de miembros de las Farc que estaban en prisión.



Contó también que los guerrilleros los mantenían encadenados del cuello y que a veces les pedían que les cedieran un eslabón. "Ese era el trato humanitario de la guerrillera, un eslabón para que al menos no molestara tanto al respirar o comer. Al estar encadenados a un árbol la cadena presionaba más, a veces me despertaba en medio de la noche con medio cuerpo paralizado", recordó.



Mendieta no pudo contener sus lágrimas cuando recordó que las largas horas de caminata y de no comer le causaron problemas en las piernas, a veces tenía que arrastrarse, y también los gestos de compañerismo de Alan Jara que le despejaba un lugar para que pudiera dormir.



"Estar sin poder caminar, con diarrea y paludismo... y la total indolencia e indiferencia de los integrantes de las farc de no prestarle un medicamento, ni atención, sino como desprecio hacia nosotros".

El general (r) también narró que las poca veces que les suministraron medicamentos les daban cosas que no servían o tenían otros propósitos. "A un compañero que tenía problemas de visión le echaron unas gotas en los ojos que no sabemos qué era pero estuvo varios días sin ver. A otro le dieron un jarabe y en realidad era un ácido y le quemó toda la boca. Yo tuve tos y me dieron dizque un jarabe para la tos y me dio diarrea, era un laxante".



Mendieta le pidió a la JEP claridad sobre lo que va a pasar con las víctimas de las Farc, pidió reparación, restitución, indemnización para todos los que sufrieron. "Gracias a ese proceso los únicos beneficiados fueron las Farc, que en este momento tienen 10 curules, que les dieron dinero a su movimiento... mientras que las víctimas hemos sido excluidos y marginados", expresó.



"Siempre nos hablan de perdón yo pienso que eso se da después de que las Farc cumplan con los pasos de justicia y reparación. Muchos teóricos manifiestan que la reparación se da en la tercera generación. No sé cuándo van a sanar mis heridas", concluyó.

Un secuestrado solamente vive en los recuerdos de lo que era su vida antes': Sigifredo López

El último en hablar este martes fue el exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien estuvo retenido durante 7 años y fue el único sobreviviente del secuestro de los diputados del Valle en abril del 2002.



Comentó que los tratos que les daban sus captores eran infames y que además escuchó como 5 años y medio después del secuestro asesinaron al resto de sus compañeros diputados. Sobrevivió, cuenta, porque estaba castigado y en otro lugar diferente al de sus compañeros.



Para él estar secuestrado en las selvas fue vivir en el inframundo, en el olvido.



"Tirados en el pantano, en donde llegáramos, había que descansar. Si había persecución del Ejército no podíamos dormir acostados sino sentados y listos para salir", dijo.



"Un secuestrado solamente vive en los recuerdos de lo que era su vida antes", expresó.

En cuanto a reparación, López increpó que "¿por qué los victimarios no ofrecen el 50 por ciento de su salario, hay 10 congresistas de las Farc, por qué no lo hacen para intentar reparar a las víctimas que sean más vulnerables", dijo.



Además, pidió a la JEP que fuera estricta con las penas que debe imponer. "Hubo personas que pasaron 14 años viviendo con una cadena al cuello, terminaron con sus proyectos de vida destruidos y estos señores 'bien gracias'. ¿Y las víctimas qué?", expresó.



También le dijo a los magistrados que el principio de centralidad de las víctimas no se quede en solo retórica. "Nosotros ya usimos una cuota de dolor muy alta con nuestro secuestro y pusimos una cuota de dolor muy alta sacrificando justicia. Esperamos que ustedes cumplan con su parte", comentó.



López también criticó los incumplimientos del Gobierno y expresó su preocupación por la situación de exjefes guerrilleros como 'Romaña' y 'el Paisa' en la JEP.



"¿Cómo se va a garantizar la reparación si 'Romaña', 'el Paisa', y 'Márquez' se van del proceso?, ¿cómo se va a garantizar la no repetición si el Estado no ha ocupado las zonas de conflicto y las disidencias y otros grupos las han tomado?, ¿qué me garantiza a mí que no me vuelva a suceder esto si la criminalidad ha continuado?", aseveró.

Desde este lunes, cuando participaron de estas sesiones, los excongresistas Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Lizcano, y hasta el próximo 8 de noviembre la de Reconocimiento de Verdad de la JEP recibirá las versiones de los años de secuestro del que fueron víctimas varios políticos que la entonces guerrilla de las Farc pretendía hacer parte de un canje por guerrilleros presos.



Para este miércoles está programado el testimonio de Íngrid Betancourt, quien, según la JEP, se comunicará a través de videoconferencia.



Esta jurisdicción recibirá las versiones de al menos 25 personas y además de políticos que estuvieron en cautiverio, darán sus testimonios familiares de otros que perdieron la vida en medio de intentos de rescate, como el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. En este caso se presentarán su esposa, Yolanda Pinto, y otros familiares del exmandatario.

