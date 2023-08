Al considerar que no tenía competencia para decidir sobre sus casos, pero que además no hizo aportes significativos a la verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP rechazó la entrada de Edward Mattos Barrero, hermano del empresario condenado por corrupción Carlos Mattos.



Edward estaba pidiendo su ingreso como tercero civil, y le había pedido a la JEP que le diera el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, el cual fue negado.

Dado que se rechazó su solicitud de ingreso, todos los expedientes en su contra vuelven a la justicia ordinaria, y no eran pocos: Mattos había pedido cupo por 20 procesos, entre los que hay homicidios pero también procesos por secuestro, estafa, concierto para delinquir, amenazas, tráfico de armas, hurto y peculado, entre otros.



En su análisis, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que 10 procesos en contra de Mattos no cumplieron con el examen de aptitud de verdad; y otros diez casos por otros delitos no tenían nada que ver con la competencia de la JEP, que es una justicia transicional creada en el acuerdo de paz de 2016 para juzgar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.

