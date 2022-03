Poco más de un año después de que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme su condena de 26 años de prisión por el asesinato del periodista Jaime Garzón, una nueva decisión judicial involucra al exsubdirector del desaparecido DAS, José Miguel Narváez.



Narváez había tocado la puerta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero el tribunal transicional, tras analizar su solicitud, decidió negársela provisionalmente.

Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, la propuesta presentada por el ex-DAS no cumple con la verdad plena distinta a la conocida en la justicia ordinaria, ni su propuesta se ajusta a la no repetición y la reparación a las víctimas.



El periodista Jaime Garzón fue asesinado en 1999. Narváez habría sido determinador delc rimen. Foto: Carlos Duque

Es decir, entre lo que Narváez dijo que contaría, la JEP no encontró que hubiera elementos adicionales a los ya declarados, una situación que ha llevado no solo a cerrarles la puerta, sino a expulsar de la jurisdicción a varios comparecientes.



Sin embargo la JEP, "bajo sus propósitos de investigar los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, y juzgar a los máximos responsables", le dio un ultimátum a Narváez para que en una diligencia reservada presente una propuesta clara y detallada de aporte a la verdad plena, reparación y no repetición, sobre los graves hechos por los que ha sido investigado en la justicia ordinaria.



Entre estos está, además del homicidio del periodista Jaime Garzón Forero, el crimen de Manuel Cepeda Vargas, sus relaciones con el paramilitarismo, las 'chuzadas' del DAS, el secuestro de Piedad Córdoba, la tortura de Claudia Julieta Duque y otros delitos.

La Sala de Definición, además, remitió todos los procesos de Narváez a la justicia ordinaria, donde deben seguir su curso mientras se define su sometimiento.



