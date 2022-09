Al considerar que no fue un tercero civil en el conflicto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP decidió no aceptar a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias el Mellizo, reconocido narcotraficante quien junto a su hermano Víctor Manuel lideró el denominado ‘Clan de los Mellizos’, red ilegal que se dedicó desde los 80 y por 25 años al tráfico de estupefacientes.



Según informó la JEP, la Sala decidió excluirlo al considerar que Mejía “no ostenta la calidad de tercero para que (la JEP) asuma competencia respecto de las innumerables conductas cometidas como narcotraficante que se le endilgan en la justicia penal ordinaria”.

La SDSJ añadió que Mejía tampoco entregó nunca un escrito de Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) sobre la verdad que pretendía aportar, "manteniendo así una conducta contumaz frente a lo ordenado por la magistratura”.



La jurisdicción especial señaló que contra 'el Mellizo' hay más de 70 investigaciones y procesos penales ante la justicia penal ordinaria por desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, homicidios, secuestro simple y extorsivo y concierto para delinquir, entre otras graves conductas; y al no aceptar su sometimiento, ordenó que continúen las investigaciones y procesos penales ante la justicia penal ordinaria.



Es de recordar que Mejía Múnera pagó a las las Auc para que lo acreditaran como parte del ‘Bloque Vencedores de Arauca’, buscando así evitar la extradición a Estados Unidos.



De hecho, fingiendo ser comandante paramilitar logró desmovilizarse a través de la ley de Justicia y Paz, pero el Tribunal Superior de Bogotá estableció que en realidad nunca hizo parte de las Autodefensas y lo excluyó de esa justicia especial diseñada para los paramilitares.



Por ese motivo, en 2009 'el Mellizo' fue extraditado a Estados Unidos, en donde aún se encuentra y desde donde había enviado su solicitud de ser admitido en la JEP.



En agosto de 2021Mejía quedó libre tras terminar de cumplir su condena pero logró un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, por lo cual recibió protección en ese país y no ha sido deportado a Colombia.

