JEP le cierra la puerta a policía (r) condenado por muerte de una niña en Bogotá

Aunque estaba buscando pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para obtener beneficios, el caso contra Juan Bernardo Tulcán Vallejos, un intendente retirado de la Policía condenado por el asesinato de una niña de 14 años en Bogotá, seguirá en la justicia ordinaria, pues la Sección de Apelación de la JEP rechazó su petición.



El exuniformado había tocado las puertas de la JEP, creada para juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, por hechos que ocurrieron en el barrio Patio Bonito en la noche del 21 de marzo de 1998.

Ese día unos jóvenes estaban departiendo en la calle y cuando vieron que venían varios vehículos, decidieron alejarse del sitio para ocultarse porque pensaron que los que se acercaban eran de un grupo de milicias que se alojaban en la zona; pero la niña no alcanzó a llegar porque fue impactada en la cabeza por una bala disparada por Tulcán Vallejos.



Por ese crimen, el 20 de agosto de 2013 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 160 meses (13,3 años) de prisión como autor de homicidio simple.



Decisión de la JEP que confirma el rechazo al sometimiento de Juan Bernardo Tulcán Vallejos Foto: Captura de pantalla

En julio de 2022, por correo electrónico, Tulcán solicitó someterse a la JEP diciendo que en 1998 era miembro de la Policía Nacional y que comparecer ante la Jurisdicción Especial le sería más favorable. Ante una petición de la JEP de que fuera más específico, el 15 de mayo de 2023 el hombre aportó más detalles de los hechos para intentar demostrar la relación con el conflicto armado, y sostuvo que acudió al sitio de los hechos ante denuncias de que un grupo de personas estaba amedrentando a la población civil y dijo que al acercarse recibió disparos, “y yo hago un disparo de advertencia hacia el aire [siendo este el que impactó a la menor], para disuadirlos y evitar ser lesionado”.



En primera instancia, en julio del año pasado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP rechazó su petición de ingreso al considerar que el crimen por el cual está condenado no tiene relación con el conflicto armado, de hecho, ninguna de las autoridades penales ordinarias hizo referencia al conflicto armado en la recapitulación de los hechos.



“La sentencia de segunda instancia dejó en claro que los jóvenes, entre los cuales se encontraba la víctima, no estaban alterando el orden público, ni entraron en confrontación armada con los agentes de policía. Por lo que no era posible concluir que fueran militantes de alguna guerrilla con presencia en el sector”, recordó la Sección de Apelación de la JEP.



El 6 de agosto pasado, el policía retirado apeló esa determinación y afirmó que su caso sí tenía una relación “indirecta” con el conflicto porque, a su juicio, “en el sector de Patio Bonito siempre han hecho presencia las milicias de las Farc y el Eln”.



En respuesta, en una decisión de 11 páginas, la Sección de Apelación confirmó que su caso no tiene cabida en la JEP.



La decisión señala que aunque es posible que en ese barrio de Bogotá hubiera manifestaciones del conflicto armado, “el grupo al que Tulcán Vallejos disparó no formaba parte de las milicias ni es cierto que él tuviera la convicción de estarse enfrentando a la guerrilla y de actuar en una zona donde se desarrollaba el conflicto”, se lee.



Seguidamente el documento sostiene que la orden que el policía recibió para ir a este sitio no tenía como objetivo combatir a la guerrilla y el operativo de control del que participó tampoco cambió en la práctica para convertirse en una acción militar.



“La presencia supuesta de milicias fue, por lo tanto, simplemente circunstancial, en el caso de los jóvenes, y falaz, en los alegatos de Tulcán Vallejos. Por lo cual, no es suficiente para demostrar la existencia del factor material de competencia”, indicó la Sección.

Para la JEP, las pruebas en el caso demuestran que el operativo no iba encaminado en contra de milicias guerrilleras, ni se demostró que los jóvenes lo fueran, así como tampoco hay pruebas de que ellos fueran integrantes de la pandilla juvenil contra la que se dirigía la operación de la policía.

“Lo único que se tiene por cierto es que el día 21 de marzo de 1998 la patrulla de la que hacía parte el señor Tulcán Vallejos llegó al lugar donde se encontraban los menores de edad y, al ver que huían, accionó su arma de fuego, dando muerte a una de ellos. Se trató, en consecuencia, del exceso de fuerza por parte de un intendente de la Policía Nacional en cumplimiento de sus labores ordinarias (...) Tales comportamientos se encuentran ostensiblemente por fuera de la órbita de la jurisdicción de este organismo judicial”, concluyó la JEP.



