JEP rechaza a 'Marquitos' Figueroa por no tener vínculos con conflicto

A Marcos de Jesús Figueroa García, conocido como 'Marquitos' Figueroa, la justicia lo investiga por delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir.

Aunque quiso argumentar que estos hechos estaban relacionados con el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no estuvo de acuerdo, y por eso rechazó la solicitud de sometimiento de Figueroa.



En consecuencia, este no podrá recibir ningún beneficio penal de los que contempla el sistema de justicia transicional, porque para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, "las conductas punibles desplegadas por Figueroa García tuvieron lugar en su presunta calidad de líder de una banda criminal dedicada a, entre otros delitos, contrabando de gasolina, tráfico de estupefacientes, secuestro, homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, hurtos, masacres, con gran poderío principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena".

La Sala de la JEP determinó que no tiene competencia para investigar estos crímenes porque Figueroa no estaba vinculado a las Farc EP ni se demostró en los procesos que se le siguen que los crímenes por los que es señalado fueran cometidos con ocasión o en relación con el conflicto armado.



Aunque en la zona, para los años en que ocurrieron (1995-2014), hacía presencia el Frente 59 de las Farc y el Bloque Norte de las Autodefensas, la JEP concluyó que eso no implicaba que Figueroa tuviera calidad de actor del conflicto armado. Más bien, se trataba de una banda criminal que posiblemente tuvo alianzas con Juan Francisco Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira.



Figueroa había argumentado en su solicitud a la JEP, presentada el 18 de octubre del 2018, que los hechos de los que participó supuestamente habían sido asociados con las Farc y las AUC, pero no logró convencer a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es la encargada de estudiar las peticiones de terceros del conflicto.



JUSTICIA

