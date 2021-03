Por negarse a aportar verdad, JEP cerró puerta a Ramiro Suárez Corzo

Tras analizar, en un proceso que incluyó la participación de víctimas y de la Procuraduría, si el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo debía seguir en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa entidad resolvió rechazar la solicitud de sometimiento voluntario que había hecho el político.



Suárez fue alcalde de Cúcuta, Norte de Santander, entre 2004 y 2007 y está condenado a 27 años de cárcel por ser el determinador del homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, excontralor departamental, ocurrido el 6 de octubre de 2003. Este crimen fue ejecutado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .

Su solicitud de sometimiento en calidad de tercero civil se relacionaba, precisamente, con hechos ocurridos durante la campaña electoral a la alcaldía de Cúcuta en el año 2003, por los cuales fue condenado en primera y segunda instancia.



Además, Suárez está en juicio por otra investigación penal por la presunta determinación del homicidio agravado de Pedro Durán Franco, un veedor ciudadano, asesinado por miembros de las AUC el 12 de agosto de 2003.



La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolvió cerrarle la puerta al exalcalde, en primer lugar, porque la contribución que pretendía hacer no era nada distinto a los hallazgos dentro del proceso penal por el cual fue condenado. En cambio, Suárez Corzo insistía "en los mismos argumentos defensivos que utilizó en el proceso por el que fue condenado en la justicia ordinaria y no aporta ningún medio de prueba distinto a los debatidos", consideró la JEP.

En segundo lugar, la Sala consideró que Suárez Corzo no cumplió con la exigencia de aportar verdad plena en los casos sometidos a estudio, pues para la entidad, "un aporte de verdad que trascienda lo establecido en la justicia ordinaria tendría que develar este entramado de corrupción y de criminalidad, pero Suárez Corzo no mencionó nada de ello en el trámite de su solicitud ante la JEP".



En tercer lugar, la Sala explicó que el programa de aportes presentado por el exalcalde dejó serias dudas sobre su verdadero compromiso para aportar verdad plena ante la JEP, al haber hecho caso omiso a los requerimientos efectuados en distintas providencias.



En síntesis, la Sala evaluó los documentos que se denominaron “Aportes” presentados por Suárez Corzo y concluyó que los compromisos presentados eran deficientes y no tuvieron la concreción, claridad y programación requeridas de un régimen de condicionalidad. Por lo tanto, no generaba ningún servicio a un diálogo con las víctimas y el avance de la justicia restaurativa.

En la actualidad, el exalcalde tiene prisión domiciliaria otorgada en julio del año pasado por el Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que vigila el cumplimiento de la condena de 27 años contra Suárez Corzo.



La casa por cárcel le fue otorgada porque ya había pagado en la cárcel la mitad de su condena, pues el exalcalde lleva más de 13 años privado de la libertad.

