JEP le cerró la puerta a ‘Marquitos’, socio del 'Ñeñe Hernández'

La Sección de Apelación, última instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dio el último portazo que quedaba en el proceso a Marcos de Jesús Figueroa García, conocido como ‘Marquitos’ Figueroa, y le dijo que sus procesos judiciales no tienen nada que ver con aquellos para los cuales la JEP fue creada.



Ya en diciembre se había informado que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas había declinado aceptar a ‘Marquitos’ Figueroa, reconocido contrabandista de la región norte del país, por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, así como concierto para delinquir.

La razón: los hechos relacionados con esos delitos no tienen relación con el conflicto armado. Figueroa argumentaba que sí había tal relación, y por eso incluso apeló la decisión, perdiendo así la última batalla judicial que le quedaba en la JEP.



La Sala de primera instancia había dicho que “las conductas punibles desplegadas por Figueroa García tuvieron lugar en su presunta calidad de líder de una banda criminal dedicada a, entre otros delitos, contrabando de gasolina, tráfico de estupefacientes, secuestro, homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, hurtos, masacres, con gran poderío principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena”.



Pero en la comisión de estos presuntos crímenes, Figueroa no estaba vinculado a los actores del conflicto, y por ello se concluyó que no tenían relación con este ni la JEP competencia para conocerlos.

De hecho, la JEP concluyó también que la presencia en la región del frente 59 de las Farc y el bloque Norte de las AUC no implica relación de ‘Marquitos’ Figueroa con el conflicto. Y más bien, señaló que al parecer la banda de este hombre tuvo nexos con personajes políticos con el exgobernador de La Guajira ‘Kiko’ Gómez.



A Figueroa se le señala de tener vínculos con distintos personajes, entre los cuales también ha sido mencionado José Gregorio ‘Ñeñe’ Hernández, hacendado que fue asesinado en Brasil y que ahora está en el centro de la polémica por unos presuntos audios que señalan que habría conseguido financiación ilegal para la campaña del presidente Iván Duque.



El ‘Ñeñe’ Hernández aparecía como propietario de un predio que fue ocupado por la Fiscalía por, supuestamente, haber sido adquirido con dinero ilegal proveniente de las actividades ilícitas de ‘Marquitos’ Figueroa. Además, algunas líneas de investigación de la Fiscalía han indagado si es posible que el ‘Ñeñe’ Hernández incluso hubiera sido parte de la banda de ‘Marquitos’ Figueroa.



