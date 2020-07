La JEP rechaza a expara que fue jefe de seguridad en Ralito

"In limine", es decir, sin necesidad de iniciar un estudio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento del exparamilitar Salvador Feris Chadid, por falta de competencia.



La JEP consideró que su competencia se restringe a miembros de la Fuerza Pública y excombatientes de las Farc o a terceros civiles y agentes del Estado no combatientes, y por lo tanto no la tiene sobre los antiguos paramilitares, que tuvieron su sistema transicional denominado Justicia y Paz.

(Lea también: La JEP rechaza a exfiscal que fue salpicada en la fuga de Aída Merlano)



Feris, dijo la JEP, será juzgado por delitos de homicidio agravado, secuestro y concierto para delinquir en la justicia ordinaria. Estos fueron cometidos en el 2003, cuando era jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Sucre.



Por esos hechos, una Fiscalía especializada ya emitió resolución de acusación.



Feris Chadid, alias 08, fue jefe de seguridad de la zona de Santa Fe de Ralito en la conversación con el Gobierno que llevó a la desmovilización paramilitar. No obstante, siguió delinquiendo después de desmovilizarse en la banda 'Los Paisas'.



Según reportó la Fiscalía, la detención se produjo en Bogotá, por una orden de captura por el delito de concierto para delinquir que había pedido un fiscal especializado de Córdoba.



La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que rechazó a Feris, recordó que si este quiere contribuir a esclarecer el fenómeno del paramilitarismo o hechos específicos del conflicto armado, puede presentarse ante la Comisión de la Verdad.



(Además: La JEP recibe 23 casos de crímenes sexuales en Norte de Santander)



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com