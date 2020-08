La JEP prohíbe inhumaciones en tierra en cementerio de Dabeiba

Durante seis meses que podrían extenderse, nadie podrá inhumar muertos en tierra en el cementerio católico Las Mercedes, de Dabeiba, Antioquia, por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que adoptó medidas cautelares para proteger los cuerpos no identificados y no reclamados que estén en ese camposanto.

La JEP aclaró que las exequias de cualquier persona fallecida por causas naturales, incluso el coronavirus, o por muerte violenta, solo se podrán hacer en bóvedas y no en tierra, o bien en cementerios alternos al de Las Mercedes.



Las medidas cautelares comenzaron a aplicar este 5 de agosto por orden de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y pesan sobre las autoridades locales, particularmente la Alcaldía y la Iglesia del municipio de Dabeiba.



También ordena a la Gobernación de Antioquia “cumplir con los deberes constitucionales y legales que le asisten con el municipio para afrontar de manera real y concreta la emergencia causada por la pandemia”, en lo relativo al manejo de cuerpos de las personas fallecidas.



Aunque la JEP exhumó entre 49 y 54 cuerpos que podrían ser de víctimas de 'falsos positivos' y desaparición forzada, en dos jornadas en diciembre y febrero, respectivamente, hay elementos que la jurisdicción contempla y que indican que podría haber más víctimas inhumadas en tierra.



La preocupación de la JEP radica en que, como ocurrió con los cuerpos hallados hasta ahora, estos no tenían ninguna señalización, sino que pudieron ser ubicados gracias a información de testigos, y por lo tanto es posible que haya más por encontrar.



La JEP halló que en Dabeiba no hay ningún plan de acción para el manejo de fallecimientos por covid-19 y que el cementerio no cuenta con capacidad para recibir a estas personas que eventualmente mueran por esta causa, pues no hay horno crematorio.

