JEP pidió investigar a funcionarios de la Fiscalía por caso Santrich

Al aplicarle la garantía de no extradición al exjefe guerrillero Jesús Santrich, al igual que ordenar su libertad inmediata, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también tomó otra importante decisión: compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a varios funcionarios de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el trámite del proceso.



Así lo explicó el magistrado de la Sección de Revisión de la JEP, Jesús Angel Bobadilla, ponente de la decisión sobre Santrich.

En principio, el magistrado explicó que la decisión de no extraditar a Santrich se fundamentó en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso, enviadas a la JEP por la Fiscalía, no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición.



Y agregó sobre esto que decidió la compulsa de copias disciplinarias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, por "las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia".



De acuerdo con la sección, en el caso de la declaración jurada de un agente de la DEA "se constataron serias irregularidades, por cuanto la Fiscalía General no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera y al responderle a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos cooperantes, argumentando que estos intervinieron como particulares".



Las leyes internacionales establecen que cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas. En este caso la asistencia judicial la debió realizar la Fiscalía General de la Nación, y la Sección de Revisión de la JEP pudo establecer que el ente acusador no realizó esta diligencia.

La Fiscalía no aportó la solicitud de asistencia judicial y justificó la ausencia de esto y del control judicial de los testigos cooperantes, argumentando que estos intervinieron como particulares FACEBOOK

TWITTER

Por ese motivo, la Sección de Revisión advirtió que "las autoridades norteamericanas pudieron violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial en el recaudo de pruebas en Colombia".



Así, para la JEP algunos servidores de la Fiscalía "eventualmente omitieron sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectación de la soberanía nacional".



Y agregó: "Se destaca que los videos inaudibles que circularon por redes sociales y que la Sección le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades de Estados Unidos no fueron entregados a la Jurisdicción y no obran en el expediente".

Se destaca que los videos inaudibles que circularon por redes sociales y que la Sección le pidió a la Fiscalía y a las autoridades de Estados Unidos no fueron entregados a la Jurisdicción FACEBOOK

TWITTER

Por todo esto, la JEP no solo ordenó la libertad inmediata de Santrich sino que pidió investigar a funcionarios del ente investigador.



Bobadilla explicó que si bien la decisión tiene el recurso de apelación, en articulación con las normas procesales en materia penal, cuando se decide sobre la libertad de un individuo el efecto es inmediato.



"Explícitamente en el tema de libertad sí tiene el carácter de inmediato", señaló Bobadilla, quien señaló que de acuerdo con la Corte Constitucional cuando se concede la garantía de no extradición la consecuencia es ordenar la libertad y por eso se ordenó eso a la Fiscalía, que es la competente "de darle trámite".



Frente a eventuales sanciones de Estados Unidos por esa decisión, Bobadilla dijo que "son jueces, y tienen como fuente la Constitución, la ley y el acuerdo de paz. La autonomía e independencia no pueden ser perturbadas por hechos externos".



En la decisión quedó claro que "no es un monumento a la impunidad", expresó el magistrado, frente a este hecho la disyuntiva era "extraditar o juzgar".

JUSTICIA