JEP pide a EE. UU. pruebas para decidir sobre extradición de Santrich

En un auto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió solicitar a los Estados Unidos las "evidencias que soportan la solicitud de extradición" de Seuxis Paucias Hernández Solarte alias Jesús Santrich, capturado en abril pasado pues es requerido por ese país por un caso de narcotráfico.



La JEP consideró que sí puede solicitar pruebas para decidir sobre los casos de extradición por lo que hizo la solicitud de pruebas a Estados Unidos por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Para los mismos efectos, requirió a la Fiscalía General de la Nación para que "haciendo uso de los canales diplomáticos o enlaces que tenga a su disposición, realice las gestiones pertinentes".

Dicha solicitud la elevó la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz de la JEP, que señaló que si transcurridos cuarenta días, contados desde la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía, no les entregan las evidencias se "deberá continuar con el trámite de la garantía de no extradición, con el fin de adoptar la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso".



La JEP consideró que en el artículo transitorio 19 de la ley que creó esta jurisdicción, y que ya hace parte de la Constitución, le da la facultad para evaluar la conducta cuando se "alegue" que el hecho por el cual se pide la extradición ocurrió luego de la firma del Acuerdo Final de Paz.



"Máxime cuando la decisión tendrá implicaciones en la salvaguarda del proceso de paz, al verse comprometida su aportación a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, así como la seguridad jurídica de solicitantes y comparecientes respecto a la voluntad estatal de respetar cabalmente el Acuerdo Final, cuyo contenido implica compromisos del Estado no solamente con las Farc, sino frente a las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional".

En el mismo auto la JEP también ordenó tener como pruebas los audios de interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones realizadas en contra del señor Marlon Marín (sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez. Marín colabora hoy con la justicia de Estados Unidos), allegados por el Fiscal General de la Nación.



También le pidió a la Fiscalía una copia de la solicitud de asistencia judicial elevada por los Estados Unidos dentro de la investigación contra Santrich y de los soportes mediante los cuales brindó autorización a dichas autoridades extranjeras para realizar diligencias en territorio nacional, incluidas las proferidas por los jueces de la República.Para las tres cosas la jurisdicción especial de paz dio un plazo de cinco días.

Todas las solicitudes las hizo la Sección tras una decisión mayoritaria, en la que subrayó que "las pruebas son el medio que garantiza una debida motivación de la decisión judicial, evitan la arbitrariedad y, por ende, garantizan el derecho al debido proceso probatorio".



Con esto, dijo la JEP que haciendo uso de la excepción por inconstitucionalidad inaplicó el inciso primero del artículo 54 de la Ley 1922 de 2018 (Ley procedimiento de la JEP) que le prohibió a esa jurisdicción decretar pruebas para decidir sobre casos de extradición.

De la decisión se apartaron dos magistradas: Claudia López y Gloria Amparo Rodríguez, quienes expresaron su salvamento de voto.

REDACCIÓN PAZ-JUSTICIA