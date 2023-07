Tres meses después de que pidió a entidades estatales información sobre la posible disposición de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en la finca Las Flores, ubicada en Sampués, Sucre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que continúa el trámite para verificar la existencia y la ubicación del predio 'Las Flores', que sería del exgobernador de Sucre Salvador Arana.



(Lea también: JEP indaga por cuerpos de desaparecidos que estarían en finca de Salvador Arana).

Reportes periodísticos analizados por la JEP han señalado que en esta finca, también identificada a veces como ‘Tierra Santa’, se habrían enterrado cuerpos de personas desaparecidas y que allí habría funcionado como campamento paramilitar.



Bajo la premisa de obtener más información al respecto, la JEP le había pedido a distintas autoridades allegar información, pero tras recibirla, aún no hay un veredicto final.



(Le puede interesar: JEP realizó audiencia con la comunidad indígena Bocas del Yi, en Mitú).



Según informó la justicia especial, a partir de la información suministrada por las entidades aún no se ha podido determinar con exactitud la existencia del predio, si este pertenece a Salvador Arana y si en él hay cuerpos inhumados.



“Las respuesta anteriores dan cuenta entonces de información que requiere ser profundizada, a fin de determinar no sólo la existencia y ubicación del predio Las Flores, sino el hecho de que en el mismo pueda haber cuerpos inhumados de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, y los riesgos en que estos pudieran encontrarse”, señala el auto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que adelanta estos trámites.

Facebook Twitter Linkedin

Reportes periodísticos han señalado que esta sería la finca las Flores, de Salvador Arana. Foto: archivo particular

En ese sentido, esta Sala ahora le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que funciona como Fiscalía de la JEP, que en máximo tres meses consolide la identificación del predio y realice un estudio de caracterización y prospección.



(Más notas: Hugo Aguilar podrá jugarse una última carta para entrar a la JEP en una audiencia).



Este estudio, señala el auto, permitirá analizar mejor la situación y decidir sobre las condiciones para eventualmente decretar medidas cautelares para la protección del lugar donde podría haber inhumaciones clandestinas.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: