JEP decreta medidas cautelares sobre cementerio universal de Medellín

En siete zonas del Jardín Cementerio Universal de Medellín, donde están los restos de 140 cuerpos sin identificar de víctimas del conflicto armado queda prohibido hacer exhumaciones, inhumaciones y traslados de cuerpos por 120 días, por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que estudia la solicitud de medidas cautelares del Movice sobre 17 lugares del país donde habría personas desaparecidas, entre esos, los de la Comuna 13 de Medellín, ordena asegurar la protección de los restos humanos.



La JEP advirtió que en varias zonas del cementerio existen riesgos físicos que comprometen la conservación de los cuerpos, muchos de los cuales podrían ser víctimas de desaparición forzada por hechos del conflicto en la comuna 13. Entre las órdenes, la Alcaldía de Medellín debe reparar el muro perimetral del cementerio.



El proceso seguido por la JEP, que incluyó una audiencia pública en Medellín en 2019 y varias comisiones judiciales de la Unidad de Investigación y Acusación de esa justicia permitió determinar que hay cuerpos no identificados de distinto tipo.



Además de establecer la existencia de los cuerpos, se determinaron los riesgos que estos corren porque la administración del cementerio, según la JEP, no ofrece certeza sobre el número de cuerpos no identificados, el lugar exacto donde están y el estado en que se encuentran.



También se encontró que el Cementerio Universal ha entregado cuerpos a instituciones educativas, sin información que descarte que sean de víctimas del conflicto y del delito de desaparición forzada. Es el caso de los restos que reposan en el laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, sobre el cual también pesan medidas de cautela porque se determinó que algunas de esas personas murieron por causa violenta.



En los 120 días que dura la medida, inicialmente, tanto la UIA como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas deben realizar inspecciones detalladas en estas zonas y sobre la información que se tenga de estas en la administración del cementerio.



Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General tienen 30 días para enviar información relacionada con inhumaciones, exhumaciones y traslados de cuerpos no identificados en el Cementerio Universal.



