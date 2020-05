La JEP prohibe al Centro Nacional de Memoria alterar colección

La colección 'Voces para transformar a Colombia', en poder del Centro Nacional de Memoria Histórica, fue el primer ejercicio de construcción del guión museológico del Museo Nacional de la Memoria, y ha sido una de las fuentes de polémica de la actual administración del director Darío Acevedo, quien ha criticado sus resultados.



Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que, por decisión de su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, se adoptan medidas cautelares temporales sobre esta colección como una forma provisional para preservarla y conservarla en su totalidad.

La Sección consideró urgente tomar esta decisión al constatar "un incumplimiento de los acuerdos realizados entre el CNMH y las víctimas que participaron en la creación de la mencionada colección". Esto, para los magistrados, afecta los derechos a la memoria, la verdad y la reparación.



La medida se toma, inicialmente, por 90 días, en los cuales el CNMH tiene prohibido sustraer, modificar, alterar o eliminar el material y la metodología de la colección. "Así mismo, el CNMH deberá realizar las acciones pertinentes para subsanar cualquier alternación, supresión o alteración previas".



La colección 'Voces para transformar a Colombia' fue presentada, por primera vez, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá del año 2018, como un piloto de lo que sería el Museo Nacional de Memoria Histórica.



Sin embargo, se han conocido audios donde el director del Centro, Darío Acevedo, critica que, por ejemplo, se hubiera querido dar voces a los ríos. Esta colección planteaba ejes como Cuerpo, Agua y Tierra para contar la historia del conflicto armado. Acevedo confirmó que habría cambios en el guión.



La JEP inició el trámite de estas medidas cautelares en respuesta a una petición del senador Iván Cepeda, quien alertó sobre una posible afectación a los derechos de las víctimas por "la vulneración a la verdad histórica, la memoria colectiva y la reparación simbólica".

Según la JEP, el CNMH debe armonizar, guiar y ajustar sus acciones teniendo en cuenta el Acuerdo de Paz, pues a este también lo rigen los principios bajo los cuales fue creado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el Acuerdo de Paz con las Farc.



Aunque no se ha establecido una fecha, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocará a una audiencia pública a la que invitará, además, a facultades de historia, derecho, ciencias políticas y sociales, entre otras, así como expertos museológicos y expertos en justicia transicional, para que se pronuncien respecto al manejo que el Centro viene dando a este material que fue construido y acordado en conjunto con las víctimas.



Esta colección, además, fue el piloto para que el CNMH cumpla con la orden de la Ley de Víctimas de crear un Museo Nacional de Memoria, que debía estar listo para este año, pero cuya construcción no ha comenzado.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com