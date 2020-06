La JEP protege por seis meses antiguo cementerio de Yopal, Casanare

De 150 cuerpos que fueron trasladados del cementerio antiguo de Yopal, capital de Casanare, solo 66 fueron reubicados en el camposanto nuevo de la ciudad. Los cuerpos restantes fueron enviados a distintos lugares.

Por esta razón, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Instituto de Medicina Legal de Yopal y Tunja y el CTI de la Fiscalía de Bucaramanga garantizar la custodia de los cuerpos exhumados, hasta que la Fiscalía o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) puedan adelantar sus trabajos para la identificación y entrega digna de los cuerpos, que podrían ser de víctimas del conflicto, a sus familiares.



Esta fue una de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la JEP, que decidió decretar medidas cautelares sobre el antiguo cementerio, en respuesta a una solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza, donde está ubicado el predio.

Una de las razones para solicitar las medidas es que allí se han venido adelantando trabajos en los últimos años y que el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital de Casanare cambió el uso del suelo del predio donde está ubicado.



La SAR le ordenó a la Alcaldía de Yopal abstenerse de expedir licencias para obras civiles, de construcción o similares que puedan afectar o modificar el antiguo cementerio. Esta orden tiene una vigencia de seis meses. Además, le da a la Fiscalía General un plazo de 45 días para entregar un cronograma de futuras prospecciones y exhumaciones en el miso cementerio.



Según la JEP, la Fiscalía no ha certificado la exhumación de todos los cuerpos de víctimas no identificadas del conflicto armado que podrían estar allí. El cronograma que se le pide a la Fiscalía debe incluir los tiempos que se requieren para abordar todo el cementerio e identificar sitios de interés forense.



(Lea también: Piden a la JEP acreditar a víctimas de 20 casos de 'falsos positivos')



La JEP también dio traslado de este proceso a la UBPD para que ejerza sus competencias humanitarias y extrajudiciales en ese territorio de los Llanos.



Casanare es uno de los territorios de interés de la JEP no solamente por estas medidas cautelares, sino como una de las regiones priorizadas en el caso 03, sobre ‘falsos positivos’ o “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” por la Fuerza Pública, pues el departamento es uno de lo más representativos de ese fenómeno, según el análisis hecho por los magistrados de la justicia transicional.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com