La JEP ordena suspender actividades en cementerio alterno de El Copey

Por solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió ordenar al alcalde de El Copey, Cesar, "la suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de estructuras óseas existentes en el lote o cementerio alterno" de ese municipio.

La JEP también le ordenó a la Alcaldía de El Copey que en máximo 15 días garantice la conservación y custodia de cuerpos de personas no identificadas y personas identificadas no reclamadas que puedan estar en ese cementerio, además de "disponer de inmediato un lugar distinto para los requerimientos actuales de inhumación de cuerpos" y luego documentarlo ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que es la que emite la orden.



La JEP tomó esta decisión luego de que fue conocido esta semana un video en el que se ve cómo, al abrir nueve lugares de inhumación nuevos en un lote de propiedad de la Alcaldía de El Copey, como medida de emergencia por la emergencia sanitaria del coronavirus, aparecieron restos óseos aparentemente humanos.

La decisión de la JEP no adopta medidas cautelares, sino provisionales, y remite a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad el asunto para que sea esta la que decida si concede las medidas que solicita la CCJ, pues se argumenta que las personas que estarían inhumadas allí podrían ser víctimas de 'falsos positivos', hechos que son investigados por esa sala en el caso 03.



En el video difundido, "se evidencia la falta de protocolos para la protección y manejo digno de estructuras óseas humanas". Por eso, la Sección de la JEP dice que se verifica que hay un "riesgo inminente derivado de la exposición de estructuras óseas" en sitios de disposición irregulares sin cumplir las condiciones técnicas mínimas.



Se adelanta inspección en la zona

Como contó este jueves a EL TIEMPO la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, esa entidad declaró la zona como de interés para la búsqueda humanitaria, y por tal motivo en la mañana de este viernes, en El Copey, se reunieron funcionarios de la Unidad con pares de la Fiscalía General y Medicina Legal.



Aunque el alcalde de El Copey, Francisco Manuel Meza Altamar, dijo a la directora de la UBPD que no tenían conocimiento de que ese predio hubiera sido usado como cementerio en el pasado, hay indicios de que sí se sabía de las inhumaciones en la zona, pues ya se han realizado exhumaciones en el pasado.



Al respecto, la Fiscalía aseguró que los cuerpos recuperados allí en el pasado tienen toda la cadena de custodia y que no se han perdido estructuras óseas.



En su solicitud a la JEP, la CCJ narra los casos de las ejecuciones de Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio David Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, quienes "aparecieron en una carretera destapada que lleva a la vereda El Reposo", en El Copey el 16 de enero de 2008.



Habrían sido asesinados por miembros del Batallón de Artillería N°. 2, La Popa, uno de los que es investigados por la JEP por estos hechos. En el acta de levantamiento, se dijo que habían sido asesinados en combate.



Aunque la familia de Óscar Morales Tejada ha viajado a la región, no han logrado recibir el cuerpo de su hijo, que no ha sido hallado en exhumaciones previas.



Según la CCJ, la investigación por la muerte de estas tres personas ha permitido "establecer más de 50 cuerpos que fueron inhumados relacionados varios de ellos con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas realizados por miembros del Batallón de artillería La Popa", lo que tendrán que establecer las autoridades judiciales.



