En la mañana de este jueves, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dio inicio a la audiencia de medidas cautelares sobre La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, con el fin de comenzar labores de excavación en la zona donde se presume que hay cuerpos inhumados de víctimas de desaparición forzada.



En una ceremonia con la participación de organizaciones de víctimas, familiares de víctimas de desaparición forzada, los magistrados Gustavo Salazar, Raúl Sánchez, Óscar Parra, Xiomara Balanta, María del Pilar Valencia, Gloria Amparo Rodríguez y Reinere Jaramillo oficializaron el inicio de esta búsqueda tras una medida cautelar ordenada hace dos años.



Entre los capítulos más oscuros de la historia de la Comuna 13 están las operaciones militares realizadas entre 2001 y 2004, en especial, la operación Orión. Fue la mayor acción militar realizada en área urbana en Colombia dentro de la historia del conflicto armado, que buscó, hace 20 años, acabar con la presencia de grupos de milicias urbanas de guerrillas de las Farc y el Eln.



Según la Comisión de la verdad, Orión fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó entre capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones por denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado (Fuerza Pública, DAS y la Fiscalía) y por la participación de grupos paramilitares.



Gracias a una orden judicial, la Alcaldía de Medellín, Medicina Legal y la Fiscalía entregaron datos en los que se estima que hubo 459 víctimas de desaparición en la Comuna 13, teniendo su mayor auge en el segundo semestre de 2002, con 91 personas desaparecidas.



En la Escombrera, un botadero de escombros en San Javier, Medellín, se presume que estarían algunos de los cuerpos de desaparecidos por dichas operaciones militares. El magistrado Gustavo Salazar afirmó que hay una estimación de cerca de 200 personas desaparecidas entre el 2002 y el 2003 en esta comuna, número con el cual se estaría trabajando en los procesos de excavación y búsqueda en La Escombrera.



Salazar también señaló en la diligencia que “La retoma hoy la tarea de excavar las montañas de La Escombrera a fin de buscar los cuerpos de quienes, arrancados injustamente de sus días, sometidos y humillados, fueron enterrados como semilla de incertidumbre y sufrimiento”.



“¿Cómo será el dolor de una madre ante la desaparición de su hijo, que la posibilidad de un entierro es consuelo? ¿Cómo será el dolor de la ausencia que estas madres entregan su vida a la búsqueda con tal de poder hacer el duelo?”, agregó el magistrado.



El valor simbólico

En la primera parte simbólica de la audiencia, madres de desaparecidos hicieron un tejido con forma de reloj de arena que entregaron a la JEP, y que "representa la unión de este colectivo, cuyo propósito las mantiene en pie a pesar del paso del tiempo", aseguró una de ellas.



Al finalizar la mañana, equipos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD, y de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP iniciaron las acciones de excavación en La Escombrera.



Esa intervención es la última de las cinco fases del Plan de Intervención Técnico-Forense que se empleó desde el 2020 a partir de las medidas cautelares proferidas por la JEP, mediante el Auto 010, para proteger áreas de interés forense dentro del sector.

La Jep dio inicio a la audiencia de medidas cauterales en La Escombrera, Medellín. Foto: Jep

La segunda parte de audiencia tuvo lugar en La Alpujarra, Medellín, en donde el magistrado Raúl Sánchez, mediante un acto simbólico puso en su mesa un reloj de arena con el fin de demostrar metafóricamente el pasar de 20 años para empezar a esclarecer lo sucedido en la Comuna 13.



Por su parte, Adriana Arboleda, representante de la Corporación Jurídica Libertad, leyó un testimonio de un exjefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara sobre cómo desaparecían a personas de la comuna.



“Los sacábamos, los matábamos y los enterrábamos. Al principio, los dos o tres primeros que se mataban se dejaban en la calle para que la gente sintiera la presencia de las Autodefensas. En noviembre y diciembre de 2002 sacamos mucha gente, sacamos a unos estudiantes del colegio San Javier. En enero y febrero de 2003 llevábamos gente para La Palomera, El Llano de San José y El Morro; allá los matábamos y los enterrábamos”, citó Arboleda.

Asimismo, la representante hizo énfasis sobre el contexto en el que se deben entender las desapariciones forzadas en la Comuna 13 y que, en muchos de los casos, denuncian que las víctimas fueron hombres jóvenes estigmatizados y perseguidos por la Fuerza Pública.



Lina María Ramos, subdirectora de la UBPD, recalcó el trabajo interinstitucional del Sistema Integral para la Paz para sacar adelante los trabajos de búsqueda de la justicia y de la verdad. "Aunemos esfuerzos con el fin de dar respuestas ágiles y con centralidad en las víctimas", señaló.



Por otra parte, Gloria Arque, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo, afirmó que el número estimado de personas dadas por desaparecidas en Antioquia es de 12.648.



Tras ello, la audiencia continuó con testimonios de varios familiares de la organización "Mujeres Caminando por la Verdad", en los que se leyeron cartas dedicadas a sus esposos e hijos desaparecidos.



"Hijo, ya son 20 años sin saber nada de ti, pero hoy estamos aquí para seguir buscándote y llegar a la verdad. No hay día que no te recuerde y que no piense en ti. Solo quiero que sepas que estés donde estés, tu madre y tu amiga, mi tesoro, siempre te llevará en mi corazón", fue la lectura de María Teresa Gómez de Mejía hacia su hijo Ermey Mejía Gómez.



La magistrada María del Pilar Valencia se sumó a las palabras de las madres y familias que se encontraban en la audiencia, afirmándoles:



"Ustedes como mujeres buscadoras están buscando la verdad para desenterrar la justicia. Al dignificar a las familias buscadoras de la Comuna 13, estamos dignificando también a otras víctimas y a la sociedad que ha sido profundamente herida con estos hechos. Aportes como los de ustedes son el faro para seguir adelante".



Por último, la magistratura dio cinco instrucciones al finalizar la audiencia, con respecto al esclarecimiento de las personas desaparecidas en La Comuna 13.

Medicina legal deberá diseñar un plan, con un plazo máximo de 60 días, para dar celeridad al proceso de identificación y dar informe cada 45 días sobre el proceso de las indentificaciones.

La Gobernación de Antioquia deberá integrar su ruta de la memoria de la Comuna 13 con el plan de búsqueda de La Escombrera

La Gobernación deberá incorporar a La Escombrera como lugar de memoria de la Comuna 13.​

Se ampliará la medida cautelar en el Jardín Cementerio Universal en las zonas 28, 29 y 29A.

Remitir a la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad copia de lo actuado en la medida cautelar de la Comuna 13.

