JEP no conocerá extradición de Younes y Gómez, ligados a caso Santrich

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no tramitar la solicitud de no extradición de Fabio Simón Younes Arboleda y Armando Gómez España, vinculados al caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich por el que fue capturado al ser acusado por Estados Unidos de presuntamente conspirar para enviar cocaína a ese país.

Si bien la sección de revisión se abstuvo de darle trámite a esta figura contemplada en el esquema de justicia transicional diseñado en el acuerdo de paz, el procedimiento de 'la garantía de no extradición', los casos de ambos solicitantes fueron reenviados a la sala de amnistía e indulto de la misma JEP, para que evalúe sus respectivas solicitudes de sometimiento a ese sistema.



Lo anterior debido a que alegaban que la JEP era el juez competente para asumir su caso, dado que eran investigados por Estados Unidos por supuestamente pertenecer a las Farc.



Las decisiones para el empresario Younes y Gómez, periodista y padre de una famosa exreina, ambos capturados, fueron tomadas en decisiones distintas conocidas por EL TIEMPO. Sin embargo, el argumento de la sección de Revisión para abstenerse de conocer el asunto es similar. Si bien hay un pedido de extradición, no se cumple el requisito de competencia a nivel personal, esto es, que pertenezcan a las Farc.



En ese mismo sentido había pedido la Procuraduría delegada para la justicia especial que debía pronunciarse la JEP y además, según información de la Unidad de Investigación y Acusación, la Fiscalía de la justicia de paz, no se acredito que Younes y Gómez tengan investigaciones o condenas en Colombia en calidad de miembros de la exguerrilla.



Respecto de Gómez, la decisión más reciente, con fecha del 5 de diciembre, dice que "a pesar de que Gómez España afirma haber sido miembro y colaborador de las Farc realizando actividades de colaboración financiera, para acreditar el factor personal como miembro del otrora grupo armado (...) es indispensable la persona se encuetre relacionada en los listados recibidos y verificados por la Oficina del Comisionado de Paz".



Gómez es acusado por la DEA de supuestamente entregar una muestra de cinco kilos como prueba del mencionado cargamento de 10 toneladas de cocaína que, según las autoridades, se iba a enviar a Estados Unidos.



La sección de revisión explica que "mal haría" esa instancia "en entender que la calidad de miembro de las Farc está determinada por el indicment (acusación de autoridades estadounidenses) y en tal virtud concluir que el factor personal para la garantía de no extradición se encuentra acreditado".



En septiembre pasado la Sala de Revisión de la JEP había pedido a la Fiscalía que le entregara información sobre el empresario Younes, quien fue capturado junto a Santrich y es señalado de hacer parte de esa red que intentó exportar un cargamento de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.



Younes Arboleda había pedido a la Corte Suprema de Justicia que su extradición se diera bajo la modalidad de trámite simplificado, pero luego retiró esa solicitud y pidió que el caso fuera enviado a la JEP con lo que buscaba frenar su envío a EE. UU.



En el caso de Younes, la decisión de la sección de Revisión con fecha del 30 de noviembre, esa instancia enfatiza además que "la garantía que se solicita no está dirigida a los 'civiles no combatientes asociados al conflicto armado' -no integrantes de las Farc".



De la decisión de la Sección de Revisión se apartó la magistrada Claudia López, quien alegó que se debe dar más peso al indictment de Estados Unidos en el que se asegura que Younes Arboleda y Gómez España sí están relacionados con las Farc.

¿En qué va el caso de Santrich?

El caso de Santrich todavía lo estudia la sección de revisión. Como lo relevó EL TIEMPO, esa instancia decretó un plazo de 40 días para que Estados Unidos envíe las pruebas que tiene contra el exjefe guerrillero y de este modo y con el fin de tener un sustento probatorio, pueda determinar si su extradición tiene que definirla la justicia ordinaria o la JEP misma la niega.



Este ultimo evento se daría si la sección de Revisión no encuentra probado que la conducta imputada existió o fue antes del 1 de diciembre del 2016, fecha en la que tiene competencia y por lo tanto tendría que ser juzgado en Colombia.



Ese plazo de 40 días vencerá el día 28 de enero de 2019, a las 5 pm. La Fiscalía, a quien también la JEP le pidió información, ya le envió a esa justicia la copia espejo de los audios que le solicitó la Sección de Revisión en este caso.



Una vez se reciban las pruebas solicitadas o se cumpla el plazo de 40 días, habrá un plazo de 8 días hábiles para los alegatos de las partes, es decir de Santrich y el Ministerio Público, y luego la sección tomará una decisión sobre la garantía de no extradición solicitada por el exjefe guerrillero.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticia