Cuatro ex-Farc no se reportaron con la JEP por caso de secuestros

Trece días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les pidió a 31 exjefes de las Farc que entreguen un "informe escrito, detallado y firmado" por cada uno, en el que ratifiquen su cumplimiento con las obligaciones del acuerdo de paz, esa jurisdicción recibió varios recursos de reposición y apelación.

Según la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad recibió en total 21 recursos de reposición y seis de apelación contra el auto del 10 de septiembre de 2018.



Esos recursos, según los abogados de los exjefes guerrilleros, no constituyen "ningún mecanismo tendiente a desconocer o dilatar los objetivos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", aseguran. En los recursos agregan que lo que buscan "es fortalecer la autonomía, independencia judicial y debido proceso, los cuales de ser observados irrestrictamente, fortalecerán la legitimidad constitucional de la JEP".



Sin embargo, al menos cuatro exguerrilleros no aparecieron ni pudieron ser notificados por la JEP. Se trata de Luis Alberto Albán Urbano (conocido como Marcos Calarcá), Orlay Jurado Palomino (conocido como Hermes Aguilera), Henry Castellanos Garzón ('Romaña'), y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ('el Paisa).



Llama la atención que la JEP no haya podido notificar a Calarcá, quien es representante a la Cámara por el partido Farc.



Algunos de los exjefes de las Farc de los que hoy se desconoce su paradero, como Iván Márquez, respondieron a la solicitud de la Jurisdicción de Paz a través de abogados. En su caso, el 18 de septiembre interpuso un recurso de reposición.



La JEP les pidió un informe luego de que el 6 de septiembre la Misión de Verificación del Proceso de Paz de la Organización de Naciones Unidas informó que "seis dirigentes de cuatro espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y de un nuevo punto de reagrupamiento en el suroriente del país tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí".

La alerta de Naciones Unidas indicó que esas acciones estaban generando "cuestionamientos al proceso de reincorporación y de paz, cuando en su conjunto los miembros y dirigentes de las Farc continúan apostándole al proceso de paz a pesar de las múltiples dificultades que han enfrentando en este camino".



Así, el informe que rindan ante la JEP será decisivo para establecer si los ex-Farc continúan o no con sus beneficios jurídicos, obtenidos tras firmar el proceso de paz.



Ante esos 27 recursos de los exjefes de las Farc, la Sala de Reconocimiento se encargará de decidir sobre los de reposición, y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz estudiará las apelaciones.



Los recursos de reposición deberán ser respondidos en tres días hábiles, por lo que la Sala de Reconocimiento dará a conocer su decisión en la primera semana de octubre. Y la Sala de Apelación tiene 30 días hábiles para dar una respuesta.

"Este no es el momento procesal para pedir informes": ex-Farc



Los exguerrilleros que interpusieron recursos son Rodrigo Londoño (Timochenko'), Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Julián Gallo Cubillos, Rodrigo Granda, Iván Luciano Márquez, Seuxis Paucías Hernández (Jesús Santrich), Abelardo Caicedo Colorado, Jesús Mario Arenas Rojas, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Rodolfo Restrepo Ruiz, y Juan Hermilo Cabrera Díaz.



También presentaron recursos Édgar López Gómez, Juan Carlos Ramírez, Jaime Bustos Aldana, Jairo González Mora, Jesús Emilio Carvajalino, José Benito Cabrera, Guillermo Enrique Torres, José Aldinever Sierra, Erasmo Traslaviña Benavides, Floresmiro Burbano, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Martín Cruz Vega, José Vicente Lesmes y Luis Ernesto Medina Ávila.



Afirman que presentaron sus recursos contra el auto que les solicitó el informe porque "este no es el momento procesal correcto para solicitar informes tanto de aporte de verdad y de reconocimiento de responsabilidad, ni para valorar la realización de tareas de reparación anticipadas, que puedan en su caso, ser validadas por el Tribunal para la Paz como cumplimiento anticipado de sanciones que aun no se sabe si se impondrán".



Afirman, además, que para poder valorar el régimen de condicionalidades, las obligaciones por ahora sólo se limitan a la dejación de armas y al sometimiento a la JEP, "acciones que todos los convocados han realizado conforme a las declaraciones firmadas por cada uno de ellos en el momento de efectuar la dejación de armas y recibir la amnistía presidencial".





PAZ Y JUSTICIA