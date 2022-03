Tras estudiar por varios meses la solicitud de sometimiento que había presentado Héctor Julio Alonso López, excongresista señalado de 'parapolítica', la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó no abrirle la puerta al político, hijo de la cuestionada empresaria del chance Enlice López, 'la Gata'.



De acuerdo con la decisión, Alfonso López "no suministró información relevante, que supere lo avanzado en la jurisdicción ordinaria y que contribuya al esclarecimiento de la verdad plena sobre su presunta coalición con las Autodefensas Unidas de Colombia para obtener una curul en el Congreso de la República durante el periodo 2006-2010".

En la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también se lee que el excongressta tampoco entregó información "sobre actos posteriores a su renuncia a la Cámara de Representantes que tuvieran que ver con su presunto apoyo a dicho grupo ilegal".



Por ese motivo, para la JEP aceptar su sometimiento en estas condiciones equivaldría a “admitir a una persona que no exhibe un compromiso serio de avanzar en los objetivos del sistema transicional y, por tanto, beneficiarla sin razón”.



La no aceptación en la JEP de Hécto Julio se suma a la decisión, de agosto del año pasado, de tampoco aceptar el sometimiento de su madre, Enilce López, 'la Gata', también por motivo de no contar verdades nuevas.



Así mismo, en febrero del 2021 la jurisdicción también le había cerrado la puerta a su hermano, Jorge Luis Alfonso López, 'el Gatico', quien había presentado su solicitud de sometimiento tanto en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública, por hechos ocurridos durante su ejercicio como alcalde del municipio de Magangué (Bolívar) entre 2004 y 2007; como en calidad de tercero civil, en relación con conductas cometidas antes y después de ese periodo.



Frente al 'Gatico', la JEP dijo en su momento que no presentó un compromiso claro, concreto y programado, y que más bien, los "sucesivas declaraciones y escritos presentados por el solicitante denotaron hasta el extremo su falta de voluntad para aportar a la verdad plena y reparar a sus víctimas".

