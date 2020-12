JEP no abre incumplimiento a Mario Montoya ni Publio Hernán Mejía

Por considerar que no es el momento procesal para avanzar en ese estudio frente a los oficiales (r) del Ejército Mario Montoya Uribe y Publio Hernán Mejía, la Sala de Reconocimiento de la JEP rechazó la solicitud de víctimas de abrir un incidente de verificación del régimen de condicionalidad.



Este incidente es el primer paso para una eventual expulsión de comparecientes ante la JEP.

Para la Sala, primero se debe terminar el proceso de contrastación de todo el acervo probatorio, que incluye lo dicho en las versiones de los comparecientes.



Sobre el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, investigado por 'falsos positivos', la JEP dijo que rindió versión voluntaria el 12 y 13 de febrero de 2020 en Bogotá, luego de haber sido convocado, y que en esas sesiones se refirió a interrogantes planteados por la Sala.



Al sustentar su petición de abrirle un incidente de incumplimiento, las víctimas citaron 8 manifestaciones de Montoya en su versión voluntaria en las que reafirmó “la transparencia y limpieza de las operaciones militares” que él comandó, su conocimiento posterior de las “irregularidades alrededor de las operaciones” y su ausencia de responsabilidad en tanto todas sus “órdenes fueron sujetas a la constitución”. Para las víctimas, esas manifestaciones son "una burla a las víctimas y un fraude a la verdad", y señalan que Montoya ya conocía de los 'falsos positivos'.

Pero la Sala de Reconocimiento aclaró que a la fecha Montoya ha acudido a rendir versión voluntaria, lo que implica que no ha sido llamado aún a reconocer responsabilidad, por lo que no procede la apertura del incidente solicitado sino el

llamado a “comparecer o no comparecer a efectuar el aporte de verdad y reconocimiento o no de responsabilidad o comparecer a defenderse de las imputaciones formuladas” que deberá cursarse en la oportunidad procesal correspondiente.



Y sobre el coronel (r) Plubio Hernán Mejía, excomandante del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, la Sala afirmó que fue convocado a rendir versión voluntaria en el macrocaso por ejecuciones extrajudiciales, y que asistió a la misma el 17 y 22 de julio de 2019 y el 16 de enero de 2020. En esa sesiones respondió a interrogantes de la sala y además entregó diversos documentos incluyendo un escrito de 61 folios. En estos documentos sostiene su inocencia.

Nuevamente, la JEP aclaró que él ha acudido a rendir versión voluntaria y la ha complementado por escrito, y que en la etapa procesal en la que se encuentra el caso 03, por 'falsos positivos', el coronel (r) no ha sido llamado aún a reconocer responsabilidad.



"El reconocimiento de responsabilidad no concluye con las versiones voluntarias, sino que, para ello, la ley ha establecido un momento procesal del cual depende si el proceso continúa por la vía del reconocimiento de responsabilidad o si debe darse curso al procedimiento adversarial", se lee en el auto con el que la JEP rechaza abrir un incidente de incumplimiento a Mejía.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com