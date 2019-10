Por falta de indicios, JEP no abre incidente contra 'Sonia'

El fiscal 03 de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) no logró demostrar que Omaira Rojas Cabrera, conocida en el conflicto como Sonia, apareciera en el video en el cual 'Iván Márquez' junto a otros exguerrilleros de las Farc anunciaron su rearme. Así lo concluyó este martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se abstuvo de abrir un incidente de incumplimiento contra 'Sonia'.

La apertura de un incidente de verificación es el inicio del camino hacia una posible expulsión de la JEP, como con los ya expulsados exjefes guerrilleros.



La respuesta de la JEP se conoce apenas horas después de que la UIA anunciara que solicitaba abrir ese incidente contra la excombatiente, quien purgó pena en Estados Unidos y regresó al país el año pasado. El partido Farc había negado en la mañana de este martes que ella se hubiera rearmado e incluso afirmó que sigue en actividades propias de la reincorporación y el proceso de paz.



(Lea también: ¿'Sonia' dejó o no el proceso de paz? Partido Farc lo niega)



En su decisión, el magistrado de la JEP Pedro Julio Mahecha Ávila asegura que su despacho considera pertinente recaudar más información que permita juzgar si, efectivamente, 'Sonia' incumplió con el compromiso de no volver a las armas, o "si, por el contrario, se ha tratado de una equivocación".

En su decisión, llama la atención sobre que el fiscal encargado del informe asegura que 'Sonia' es "identificada claramente" y que su aparición en el video demuestra su "inequívoca intención de no cumplir con las obligaciones" del proceso de paz, afirmaciones que se contradicen después porque, dice el auto, "dichos indicios no aparecen en el Informe".



Así, el mismo informe dice que el análisis morfológico -que encuentra coincidencia en 25 de 38 puntos estudiados de los videos- ni determina plena identidad, ni es concluyente.



Que la JEP se abstenga de abrir incidente de incumplimiento contra la excombatiente no significa que detenga sus actuaciones frente a la solicitud hecha por la UIA. Al contrario, asegura que buscará más información. Además, permite a 'Sonia' y sus representantes ejercer su derecho a la legítima defensa.



De hecho, la JEP pidió a 'Sonia' presentarse en máximo 10 días hábiles, personalmente, para presentar informe sobre su cumplimiento del régimen de condicionalidad al cual se comprometió cuando se acogió a esa justicia y por el cual recibió el beneficio de la libertad condicionada.



"Este Despacho se abstendrá, por ahora, de ordenar la apertura del incidente de verificación solicitado, pero procederá a ampliar la información disponible", dice el magistrado Mahecha, quien también pidió a la Fiscalía General indicar si contra Rojas Cabrera se adelanta algún procedimiento judicial después del 25 de enero del 2019.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET