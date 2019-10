JEP abre puerta a extradición por narcotráfico de desertor de Farc

Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, no tendrá la garantía de no extradición. Así lo decidió por unanimidad la sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el pasado 1°. de octubre.



Aunque el hombre es recordado por supuestamente ser uno de los perpetradores del secuestro de 12 diputados del Valle, el 11 de abril del 2002, EL TIEMPO conoció que en la JEP el hombre no está vinculado a estos hechos. Incluso, aunque su defensa usó ese argumento en la solicitud de la garantía, la JEP lo desestimó.

'Richard' es solicitado por Estados Unidos desde el 17 de noviembre del 2016 por seis delitos relacionados con narcotráfico y cometidos entre 2009 y 2014.



Sin embargo, aunque sí hizo parte de las Farc, no logró demostrar que la ocurrencia de estos hechos estuviera relacionada con su pertenencia a esa organización, de la que las sentencias en su contra solo dan cuenta hasta el 2002.

Según la JEP, Pérez Castro está preso desde el 20 de julio del 2014 por homicidio agravado, secuestro y rebelión, algunos de estos delitos cometidos cuando fue jefe del frente 30 de las Farc, que actuaba en el Valle del Cauca. Actualmente está recluso en la cárcel La Picota. Aunque se le había otorgado libertad condicionada por los delitos que cometió en las Farc, la orden de captura por solicitud de extradición impidió que se materializara.



Esa pertenencia a la guerrilla desmovilizada fue el argumento que el hombre usó para pedir a la JEP que le diera la garantía de no extradición, la misma que se le otorgó este año a 'Jesús Santrich', también pedido en extradición por Estados Unidos. Según él, sus delitos fueron cometidos en relación con el conflicto armado.



Sin embargo, las sentencias en contra del hombre solamente demuestran su pertenencia a las Farc hasta el 2002. No lo hacen sobre el periodo entre el 2009 y 2014, cuando cometió los hechos por los que lo solicita Estados Unidos. "Tampoco se demostró que siguiera militando en esa organización o que no desarrollara actividades ilícitas por cuenta propia", concluyó la JEP.



Incluso, la misma guerrilla ya lo había declarado como desertos del Bloque Occidental, en el 2014, por "su descomposición ideológica y sus mezquindades personales". Las Farc lo acusaron de haberse llevado "bienes del movimiento y recursos destinados a la lucha revolucionaria".



La Sección de Revisión de la JEP también concluyó que 'Richard' no fue acreditado por el Alto Comisionado para la Paz como miembro de las Farc en las listas entregadas durante el desarme de la guerrilla. Por tal razón, decidió que los hechos por los que es solicitado en extradición no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado.



Hasta la fecha, la JEP ha recibido 62 solicitudes de garantía de no extradición, pero solo ha avocado conocimiento de ocho, mientras que ha rechazado 50. Otras ocho están en estudio y dos más ya tuvieron decisión definitiva: una fue otorgada a 'Jesús Santrich' y esta, que fue negada a alias Richard.





JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com