JEP niega entrada a dos exfiscales involucrados en chuzadas a pilotos

Por considerar que no cumplieron con los factores de competencia necesarios para acogerse ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó el ingreso a esa jurisdicción de Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, exfiscales procesados por interceptar a un sindicato de Avianca y a los negociadores de paz en La Habana.



Los exfuncionarios habían pedido cupo en la JEP el 5 de diciembre de 2019.

Aunque los exfiscales argumentaron que las chuzadas que iniciaron con el extinto DAS fueron un delito de ejecución continuada que siguió cuando estuvieron en la Fiscalía, la JEP no encontró ningún soporte donde se pruebe que las conductas por las que son procesados en la justicia ordinaria hacen parte de un “aparato institucional criminal” implementado para lograr ventaja militar o avanzar en la lucha contrainsurgente.



Esto teniendo en cuenta que la competencia de la JEP es solo para conductas relacionadas con el conflicto armado cometidas hasta antes del primero de diciembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, o en algunos casos, para delitos que comenzaron antes de esa fecha pero continuaron en el tiempo.

En el caso de los exfisaales, la evidencia evaluada por los magistrados de la JEP apunta a que las acciones de Gómez Góngora y Martínez Lugo son la de una empresa criminal particular (integrada por funcionarios y exfuncionarios públicos) "que se dedicó a ofrecer servicios de interceptación ilegal de comunicaciones a cambio de sumas de dinero. Es decir, bajo una lógica de oferta y demanda que no está íntimamente ligada con el conflicto armado", consideraron.



Entre otras razones, los magistrados de la JEP advirtieron que las conductas cometidas por Gómez Góngora y Martínez Lugo no recayeron sobre actores del conflicto armado sino sobre personas que hacían parte, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

Es decir, "no se puede probar una histórica y constante lucha contrainsurgente como su principal motivación".



Sobre supuestas chuzadas a exnegociadores de paz, la JEP consideró que no hay evidencia que soporte que las interceptaciones ilegales facilitaron la realización de operaciones militares en defensa de la seguridad nacional.

Finalmente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas manifestó que “a pesar que no existe esfera del Estado o la sociedad que no haya sido permeada por el conflicto armado, no todo acto delictivo que se haya cometido debe necesariamente ser entendido como derivado o relacionado con él, ni tampoco puede permitirse que este sea usado como una excusa o justificante de cualquier actuar ilegítimo” como es el caso de los exfiscales que son procesados en la justicia ordinaria por concierto para delinquir, fraude procesal, entre otros delitos.

