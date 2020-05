La JEP le niega amnistía a hombre que fue extraditado por narcotráfico

Entre los argumentos por los que Germán Darío Estrada Montoya pedía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que asumiera su caso y le otorgara amnistía y libertad, estaba que su hermano, José Humberto Estrada Montoya, “fue asesinado de forma violenta a manos de esta extinta guerrilla de las Farc-EP por retaliaciones accionadas por parte de grupos en el cual se dedicaban a la movilización de drogas ilícitas”.

El hombre, capturado en 2012 como parte de una organización de narcotráfico del Magdalena Medio, ya era considerado extraditable para entonces, pues una corte del Distrito Sur de Nueva York lo había pedido por cargos de comercio ilegal de drogas ilícitas.



En su solicitud a la JEP, Estrada pidió una entrevista para “manifestar el vínculo directo con dicha organización”, es decir, las Farc.



Asimismo, manifestó que él operaba de forma mancomunada con los frentes 21 y 26 de la desmovilizada guerrilla en Medellín, Ibagué y Bogotá, y que su contacto era alias ‘Reinel’, cabecilla del frente sexto.



(Lea también: La JEP prohibe al Centro Nacional de Memoria alterar colección)

Incluso, dijo que movían la droga con la complicidad de un “sargento Pascua” encargado de blindar los cargamentos desde Corinto, Cauca, hacia varias ciudades del país.



Estrada Montoya fue extraditado en octubre del 2013 a Estados Unidos como parte de un grupo de más de 10 personas, entre las cuales el más conocido era Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián, quien fue jefe de la ‘oficina’ de Envigado.



Años después, volvió al país, y desde la cárcel La Picota, donde permanece recluido, pidió a la JEP los beneficios que esa justicia solo puede otorgar a miembros de la Fuerza Pública, exintegrantes o colaboradores de las Farc o terceros cuyos delitos hubieran sido cometidos en relación o con ocasión del conflicto armado.



(Puede interesarle: La guerra de narcos por mantener el negocio en medio de la pandemia)



Sin embargo, en su estudio, la Sala de Amnistía de la JEP no encontró ninguna evidencia administrativa o judicial de que Estrada Cano hubiera tenido relación con las Farc como colaborador.



Por una parte, no aparece en los listados oficiales de esa organización acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Además, en la condena en su contra, a 21 años, por tráfico, porte y fabricación de estupefacientes no hay ninguna evidencia de relación con la guerrilla.



Cuando Estrada cayó en 2012, en un parqueadero de Envigado que él administraba y donde se guardaban en ese momento más de 1.800 kilos de marihuana, ya se le acusaba de hacer parte de una organización que enviaba cocaína a Estados Unidos a través de los aeropuertos de Medellín y Bogotá.



Fue sentenciado en 2013, tras aceptar los cargos y llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.



El magistrado de la JEP Juan José Cantillo Pushaina, al no encontrar competencia de la JEP sobre Estrada, decidió rechazar su solicitud de amnistía y negarle la libertad condicionada que pedía, por lo que Estrada Montoya seguirá pagando su pena en La Picota.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com