Este miércoles se llevó a cabo la última audiencia reservada con el exguerrillero Elí Mendoza, conocido como ‘Martín Sombra’, dentro del caso de reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado.



La audiencia la dirigió la magistrada Lily Rueda, relatora de ese caso, quien entre otras cosas le preguntó sobre hechos de anticoncepción forzada, aborto, violencia sexual y violencias en razón de la de orientación sexual e identidad de género diversa de las víctimas, que eran niños y niñas reclutados forzosamente por las Farc.

Hoy, la Sala de Reconocimiento de Verdad escuchó a Elí Mendoza, conocido como ‘Martín Sombra’, en su tercera y última sesión de versión voluntaria ante la JEP, en el marco del #Caso07: ‘Reclutamiento y Utilización de niñas y niños en el conflicto armado’ pic.twitter.com/MBxUWxOXjM — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 12, 2023

Si bien la audiencia fue reservada Blu Radio accedió a un video de la misma, y se conoció que Mendoza habló de la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997 y en la que murieron más de 40 personas en este municipio de Meta.



Sobre ese hecho, las investigaciones de la justicia ordinaria han determinado que hubo una complicidad entre agentes de la Fuerza Pública y paramilitares para cometerla, y hay varios exoficiales condenados por los hechos, como el general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dictó sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por los hechos de la masacre.



Rito Alejo del Río en diligencia de la JEP. Foto: JEP-Foto de archivo

Sin embargo, en la audiencia ‘Martín Sombra’ señaló que esta fue ordenada por la guerrilla y no por integrantes del Ejército, y añadió que el general (r) Rito Alejo del Río, señalado por su presunta responsabilidad en los hechos, no estuvo involucrado en los hechos.



“Lo están acusando de que él fue el de la masacre en Mapiripán y Rito del Río no fue; fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía, entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las embarradas y achacárselas a los otros”, confesó el exintegrante de la guerrilla.



En todo caso, sus declaraciones tanto sobre esto como sobre el caso de reclutamiento y utilización de niños, serán contrastadas por los equipos de la JEP.



Es de recordar que en macrocaso 07, sobre el reclutamiento de niños, se han acreditado 331 víctimas individuales y un pueblo indígena, por hechos presuntamente atribuibles al antiguo Bloque Oriental de las extintas Farc.

