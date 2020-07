La JEP mantiene su llamado a 17 ex-Farc por caso de Cauca y Valle

De forma similar a como ocurrió con el caso de reclutamiento, o caso 07, en el cual la defensa de los comparecientes de las antiguas Farc interpuso recursos contra el llamado que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les hizo, sucedió en el caso 05 que adelanta esa justicia sobre la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle.



Seis abogados defensores de Farc habían presentado recursos contra el auto 099 de 2019, mediante el cual la JEP llamó a versión a 17 comparecientes de las Farc. Sin embargo, tras resolver esos recursos, el llamado quedó en firme y las versiones se retomarán, de forma virtual, desde el 28 de septiembre de 2020.



En decisión del magistrado Raúl Eduardo Sánchez se argumentó contra los recursos de la defensa de Farc que la participación de las víctimas en las versiones voluntarias es fundamental para cumplir el principio de centralidad de los afectados en las actuaciones de la JEP, tal como se ha hecho en otros casos abiertos por esa jurisdicción.



La JEP aclara que no puede rechazar los informes presentados por las víctimas en los cuales no se señale a los presuntos responsables o a la estructura de las Farc a la que estos hubieran pertenecido pues esto "les impondría una carga desproporcionada, convirtiéndolas en organismos de investigación" para obtener información que en muchos casos no tienen ni siquiera las entidades estatales.



La JEP señala que si bien la información trasladada a los comparecientes es extensa, se les dio un plazo amplio para revisarla que ya superó un año. Estos informes, además, son trasladados por obligación legal, explicó el magistrado.



En estos se incluyeron archivos con información detallada sobre los hechos que se investigan en el caso. Frente a estos, se espera que los comparecientes aporten con verdad, no solo en los casos que se les señala directamente, sino en los que puedan aportar para el esclarecimiento de lo sucedido.



La JEP recordó que los traslados se hicieron en 2019 y que el plazo es suficiente para el estudio de la información. Sin embargo, les dio un plazo adicional de dos meses, hasta finales de septiembre, teniendo en cuenta también la situación sanitaria del país.



En el caso 05 se investigan hechos cometidos tanto por las Farc como por la Fuerza Pública en el marco del conflicto desde el 1°. de enero de 1993 y el 1°. de diciembre de 2016, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada (Cauca) y los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria (Valle del Cauca).



Este es uno de los macrocasos con más víctimas acreditadas en la JEP, pues incluye a 36 pueblos indígenas, 63 organizaciones afrodescendientes y varias organizaciones comunitarias, llegando a más de 164.000 víctimas.



