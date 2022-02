“Eran como las 7 de la noche, un poquito oscuro estaba. Me acorralaron en una moto. Eran dos. Me acorralaron con pistola, entonces (decían) que me suba a la moto y que tal, pues yo me tuve que subir; cuando me amenazaron me dio miedo, y me llevaron para allá abajo a un potrero y me violaron los dos. Y me decían que me quede callada, que no vaya a gritar ni nada porque si no me mataban. Que me estuviera quieta mientras ellos se iban y me apuntaban con la pistola, y a mí me daba miedo y yo calladita. Y yo sin poder qué hacer ni nada, adolorida ahí”.



Este relato, de una mujer que hoy tiene 64 años, forma parte del informe que la Asociación de Mujeres Negras y Afrodescendientes Víctimas del Conflicto del Putumayo (Asomunep) le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 18 de febrero.



El documento de 77 páginas, conocido por EL TIEMPO, recoge los testimonios de 26 mujeres que sufrieron crímenes sexuales y hace una completa radiografía de las relaciones de género en ese departamento del sur del país bajo el dominio de todos los actores armados del conflicto, además de presentar los daños que estas conductas causaron en las comunidades étnicas.

El magistrado auxiliar Hugo Escobar Fernández recibió el informe de una de las víctimas. Foto: JEP

También da cuenta del modus operandi y los patrones de la extinta guerrilla de las Farc y los grupos paramilitares para abusar de las mujeres del Bajo Putumayo.



“Es particularmente notable la dinámica de tándem, en la que las mujeres que eran víctimas de violencia sexual posteriormente enfrentaban amenazas en contra de su integridad física o la de la de sus familias, que resultaba en una ola de desplazamiento forzado que facilitaba en control social y territorial de las zonas por parte de los perpetradores”, concluye el documento.

Uno de los testimonios, por ejemplo, relata los riesgos a los que se exponían quienes se negaban a la voluntad de los actores armados: “Obligaban a las mujeres a estar con ellos, de lo contrario las amenazaban, se las llevaban a la fuerza para el monte y nunca volvíamos a saber de ellas, asesinaban en el pueblo y en el campo, dejaban los cuerpos a la orilla del río”, se lee en el documento.

María Carlina Esterilla, una de las fundadoras de Asomunep, resaltó que el documento busca poner en conocimiento de la justicia la situación de las mujeres de una región olvidada durante años para el Estado.



“Nosotras callamos por mucho tiempo. Sentimos miedo, huimos, tratamos de pasar la página, pero la violencia sexual les cambia por completo la vida a las víctimas. Decidimos hablar, recoger estos testimonios para que se pueda saber lo que pasó y encontrar a los responsables de estos crímenes”, dijo Esterilla.



La lideresa añadió que el informe está centrado en las afectaciones a población étnica: “Se trata de un daño que no fue individual, sino que afectó a un colectivo, al territorio, que rompió el tejido social y afectó nuestra forma de ver el mundo”, dijo.

La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, les dijo a las víctimas: “Sabemos que ustedes tuvieron que llorar debajo de las sábanas y al otro día, levantarse y seguir. Eso merece todo nuestro respeto, nuestra admiración”. pic.twitter.com/nqDNaiqBw1 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 18, 2022

El documento fue recibido por los magistrados Heydy Baldosea (de la Comisión Étnica de la JEP), Catalina Díaz y Hugo Escobar Fernández, quienes destacaron el valor del informe para la construcción de verdad en el país.



Tras la entrega, Asomunep le pidió a la jurisdicción –como ya lo han hecho varias organizaciones de víctimas– abrir un caso centrado en investigar la violencia sexual, a pesar de que la jurisdicción anunció que lo hará dentro de un macrocaso 'sombrilla'.

"La violencia sexual es un crimen que marcó el conflicto colombiano, que cometieron guerrillas, paramilitares y agentes de la Fuerza Pública. Para las víctimas es importante un caso específico para investigar y juzgar estos hechos", dijo Esterilla.



