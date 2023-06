¿Y qué va a ocurrir con todas las confesiones hechas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en su reciente audiencia ante laJurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde el centro de detención de migrantes en Georgia (Estados Unidos)? El tribunal está compulsando a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a los tribunales de Justicia y Paz copias del testimonio porque pueden corresponder a esas jurisdicciones. Las que corresponden a la JEP serán investigadas por este organismo.



Así lo revela al cronista en esta entrevista para EL TIEMPO el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal, doctorado en derecho, con 23 años de experiencia en docencia universitaria

¿Qué fue lo que el ex jefe paramilitar pretendió demostrar en la audiencia?



Que él se integró a la Fuerza Pública y actuaba en coordinación con ellos; que recibía órdenes y daba órdenes y que hacía una actuación no solo conjunta como jefe paramilitar, sino integrada dentro de la Fuerza Pública. Lo que está tratando de demostrarles a los magistrados de la JEP es que actuó en completa coordinación con la fuerza pública y que hizo parte de ella.



¿Tenía capacidad para dar órdenes?



Eso es lo que él asegura: que podía dar o recibir órdenes. Eso es lo que en este momento se está examinando. Se está cruzando la información para ver si eso puede considerarse así y recibirlo entonces en la JEP. Eso no está decidido.

(Más entrevistas: Roy califica de error idea de hacer de las elecciones un ‘plebiscito anti-Petro’)

Ustedes ya negaron antes la aceptación de Mancuso, ¿podrían ahora recibirlo?



La información que él tiene es valiosa para la JEP, pero lo que están haciendo mis colegas en el tribunal es tomar las denuncias que hizo Mancuso y enviarla a las autoridades judiciales. Eso es lo que se llama compulsar copias. Esas declaraciones se están dirigiendo a la Fiscalía, a los tribunales de Justicia y Paz, a la Corte Suprema porque hay cosas que él dice que son competencia de otras autoridades judiciales.



¿Por ejemplo…?



Él habló, por ejemplo, de vínculos con políticos, con funcionarios públicos, con alcaldes y gobernadores. Es posible que eso alimente procesos que son competencia de la Corte Suprema.



¿Todos los militares o exmilitares mencionados por él serán llamados?



Claro. Ellos tienen que venir obligatoriamente a la jurisdicción, y dar su versión de los hechos. Pero ellos tienen una presunción de inocencia, como todo el mundo y no tienen que declarar contra sí mismos. No tienen que autoincriminarse. Y nosotros hacemos la investigación y confirmamos si es cierto o no.

¿Y cuándo producen sentencias contra ellos y contra las Farc?



Deben salir a fin de año. Las dos. En este momento tenemos dos grupos en la JEP que están juzgando todo el tiempo a militares y a las Farc casi en simultáneo. En el caso de las Farc por el tema de los 22.000 secuestros que ellos realizaron. Vienen, pues, los primeros fallos casi al tiempo. A fin de año.



¿Por qué se demora tanto?



Más bien le digo: compare las cifras judiciales, Yamid. Esto es información de Consejo de la Judicatura. Un proceso para la investigación, juzgamiento y sanción del robo de un celular en promedio dura cuatro años en Colombia; repito: por el robo de un celular. Yo le estoy hablando, por ejemplo de un solo caso, 22.000 secuestros. Eso se hizo en cinco años. Y se obtuvo el reconocimiento. Usted entenderá que es un proceso bastante rápido en términos judiciales.



El presidente de la República hace unos días les dijo ustedes, sin mencionarlos, que si no fallaban iba a recurrir a la Corte Penal Internacional.



Sí, señor. Mire: El primer fallo importante en un tribunal internacional fue el de la antigua Yugoslavia. El tribunal penal encontró a Dusko Tadic, autoridad de SerbioBosnia, culpable de 12 de los 34 cargos por crímenes de guerra, Fue condenado a 20 años de prisión, tras no mostrar arrepentimiento. El juicio duró 10 años. El Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que hace el seguimiento de paz y de la JEP considera que el trabajo de la JEP es extraordinariamente rápido. Claro, en términos humanos a uno le parece que es una cosa lenta, pero en términos institucionales nos han reconocido, en el contexto mundial, que la JEP es un tribunal bastante célere.



(Puede interesarle: ‘Soy consciente de que hay un clamor nacional en materia de seguridad’)



¿Y entonces las críticas del presidente Petro…?



Pues el Presidente tiene una expectativa de resultados muy rápidos. Pero yo creo que él, como el país, tiene que informarse en el sentido de lo que significan velocidad y eficiencia en una investigación judicial. Mire: la JEP es un tribunal transitorio. Nosotros no somos como justicia ordinaria, que es permanente. Trabajamos contrarreloj. No podemos tener a la gente juzgándola por décadas, sino tener pronto resuelta su situación jurídica. Pero ni improvisar ni correr.

Y la denuncia que Mancuso hizo sobre muertos en la frontera…



Es una denuncia terrible. Él dice que hay un momento en que tienen tantos muertos y los tienen que empezar a ocultar y hacen unos hornos crematorios en Norte de Santander y allá están. Y más muertos los enterraron al otro lado de la frontera, en Venezuela. Una cosa espantosa.



¿Pero de cuántos muertos estamos hablando?



Mancuso habló de doscientos que no tenían como disponer de ellos. La Unidad de Búsqueda Personas dadas por Desaparecidas acaba de hacer una avanzada a ese lugar donde dice Mancuso. Los encontraron. Por ahora en territorio colombiano. Están esperando la autorización de Venezuela para hacer la búsqueda al otro lado de la frontera.



¿Son los dos únicos cementerios que tenían?



Mire: la Unidad de Víctimas está buscando a lo menos 100.000 desaparecidos.



¿100.000?



Sí, 100.000 desaparecidos. Piense usted estas cifras, las acusaciones que se hicieron a Pinochet por desapariciones de personas fueron de 3.200 (entre ejecutados y desaparecidos) y en la dictadura argentina fueron 35.000. En Colombia, 100.000 personas dadas por desaparecidas. Asesinadas y desaparecidas. Las dimensiones son aterradoras. En Colombia hubo más personas desaparecidas que en todas las dictaduras latinoamericanas en la segunda mitad del siglo 20. Hablo de 100.000 desaparecidos.

¿Víctimas de paramilitares?



No solamente. Hubo personas que desaparecieron los guerrilleros; otras, los paramilitares y una amplia proporción, desaparecidas por el Estado y la Fuerza Pública. Estamos descubriendo que Colombia está llena de cementerios clandestinos. Por ejemplo, cantidad de paramilitares confesaron a los Tribunales de Justicia y Paz la existencia de fosas comunes en muchos lugares de la Costa. Le repito: el país es un cementerio clandestino de muertos de la guerra. Un gran número de personas secuestradas por la guerrilla nunca volvieron y siguen desaparecidas. Sus familias siguen buscándolos.



¿Tienen ustedes un cálculo sobre cuántos fueron los ‘falsos positivos’?



El cálculo, que es una cifra estimativa que tiene la JEP, es de 6.400 víctimas de ‘falsos positivos’.



¿Cuándo vendrán sentencias sobre ‘falsos positivos’?



Entre este año y el próximo tendremos las dos primeras sentencias sobre ‘falsos positivos’ en los subcasos del Catatumbo y Valledupar. Al mismo tiempo avanza el juicio al antiguo secretariado de las Farc por secuestro y toma de rehenes. Mis colegas realizaron la primera imputación contra las Farc en la zona de violencia terrible entre el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; y la vicepresidenta de la JEP, Belkis Izquierdo, ha terminado la acusación por crímenes del caso sobre tres municipios de Nariño, en la frontera con Ecuador, donde aborda por primera vez los graves daños ambientales a los territorios étnicos. Grupos indígenas completos han venido a la JEP, víctimas de la guerrilla, de los paramilitares y del Ejército también. Todos los actores atacaron los grupos étnicos. Todos.

(Lea: 'Proyecto de reforma pensional es otra reforma tributaria': Asofondos)

¿Con qué objetivo?



Control de sus territorios, control de recursos naturales, control político de la zona o control militar.



¿Militares y paramilitares estaban de acuerdo?



Sí, claro. Y es que tal vez la tendencia más importante que encontramos en nuestras investigaciones judiciales sobre conflicto fue el ataque masivo a la población civil. Más que el enfrentamiento entre Ejército y militares contraguerrilla, que es como lo que todos imaginamos, aquí las tres fuerzas se ensañaron contra la población civil, contra la gente que estaba inerme, los que no estaban en armas. Donde usted vaya encuentra víctimas de población civil; ‘falsos positivos’, población civil; secuestros, víctimas población civil. Atentados, población civil. La gran víctima del conflicto fue la población civil.



¿Y usted calcula que cuántos colombianos civiles han sido víctimas?



La cifra oficial del Estado colombiano es de 9 millones de víctimas civiles, acreditadas en el registro oficial. Nueve millones de civiles víctimas, asesinados, desaparecidos o secuestrados. Y estamos hablando de esos 9 millones. La Comisión de la Verdad dice por lo menos 500.000 muertos. ¿Ve el tamaño del drama humanitario en Colombia? Creo que no lo hemos dimensionado. Por eso es por lo que internacionalmente nos miran tanto y es una triste razón. Es uno de los conflictos armados más graves del mundo.



(Además: Al menos 66 líderes sociales han sido asesinados en Colombia este año, según HRW)

¿Es verdad que ustedes pidieron la presencia de una misión de la Corte Penal Internacional aquí en Colombia?



Sí. Hay una posibilidad que le da el derecho internacional a la JEP y es lo que se llama complementariedad positiva. Sí, apoyo técnico. Hay asuntos en la investigación del conflicto colombiano que son muy difíciles para nosotros. No es tanto buscar el experto afuera que nos diga qué es lo que hay que hacer, sino tratar de trabajar con equipos de la Corte Penal Internacional para desarrollar las herramientas de cuestiones que son muy desafiantes o que son muy nuevas. Y ahí hablábamos de algunos temas claves; por ejemplo, los daños ambientales causados durante el conflicto, los temas de violencia sexual o de violencia basada en género, crímenes que hasta ahora se empiezan a investigar en el mundo y nosotros las estamos abordando. De hecho, uno de nuestros últimos casos que abriremos muy pronto es el de violencia sexual y violencia basada en género.



Violencia contra las mujeres…



Es decir, que hubo un ataque masivo contra las mujeres, traducido en violencia sexual, pero también en otras prácticas. Las mujeres como botín de guerra, las mujeres esclavizadas no solo para cuestiones sexuales; para cuidado doméstico, para casi comerciar con ellas. Eso se generalizó en el conflicto armado. Miles de mujeres esclavas.



O sea, las víctimas de estos encuentros de conflicto que está descubriendo la JEP han sido fundamentalmente los civiles, los indígenas…



Y la mujer, le diría. Los grupos étnicos, indígenas y afros. A los afros los han castigado en forma terrible y el tratamiento hacia las mujeres ha sido aterrador Mujeres, afros, indígenas. Y todos de la población civil. Es esa la desgracia de este conflicto.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO(Espere mañana la segunda parte de esta entrevista)