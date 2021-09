Excomandante del Ejército y dos generales, a versión por 'falsos positivos'

Luego de haber hecho sus primeras imputaciones a miembros del Ejército —incluidos un general y un coronel— por 'falsos positivos', la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo nuevos llamados a versión a altos oficiales en retiro para esclarecer las ejecuciones extrajudiciales.



Entre ellos está Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien fue comandante de la institución castrense entre 2014 y 2015. El general (r) ya había sido cuestionado por casos de civiles asesinados y presentados ilegítimamente como delincuentes dados de baja en combate.

Además de él, otros dos generales, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y William Fernando Pérez Laiseca, tendrán que entregar su testimonio ante la justicia transicional.



También fueron llamados seis coroneles y un mayor, para que aporten verdad sobre los crímenes investigados en el marco del caso 03 de la JEP, sobre 'falsos positivos'.



Las diligencias judiciales, que se llevarán a cabo en las instalaciones de la JEP, se desarrollarán entre el 12 de octubre y el 17 de noviembre de 2021.



La decisión se adoptó luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastó las versiones entregadas por 81 integrantes de la IX Brigada del Ejército a la JEP con la información recolectada en diversas inspecciones judiciales, documentos militares e informes entregados por víctimas y sus organizaciones.



Otros oficiales citados en esta ocasión son los coroneles Pedro Iván Molina Hidalgo, Oswaldo Peña Bermeo, Luis Armando Gómez Ruge, Hernando Chávez Muñoz, Rubiel Enrique Pérez Rodríguez, Ariel Gustavo Vargas Solano y el mayor Alexander Céspedes Ortiz.



Se trata de los oficiales de operaciones e inteligencia de la IX Brigada, con sede en Neiva, entre los años 2005 y 2009.

De acuerdo con los datos recolectados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los tres generales se desempeñaron como comandantes de la IX Brigada y tuvieron a su cargo a los otros siete oficiales convocados.



Pérez Guarnizo, de 2004 a 2006; Lasprilla Villamizar, del 13 de julio de 2006 al 10 de diciembre de 2007; y Pérez Laiseca, del 14 de diciembre de 2007 a 29 de enero de 2008.

En subcaso del Huila ya han comparecido dos generales y 11 coroneles

"Para llamarlos a versión, la Sala tuvo en cuenta el Informe No. 5, entregado por la Fiscalía, en el que menciona hechos presuntamente cometidos por integrantes de los Batallones de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ y 27 ‘Magdalena’, ambos adscritos a la IX Brigada del Ejército, así como informes de organizaciones sociales sobre ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Huila. También, la Sala examinó la información suministrada en versiones voluntarias por Comandantes de Batallón, oficiales de inteligencia, operaciones y otros comparecientes que integraron ambas unidades militares", informó la JEP.



Los 10 altos oficiales llamados deberán hacer aportes dentro del subcaso Huila, que conforma una de las seis zonas priorizadas en la primera fase de la investigación del caso 03.



Hasta ahora, en el subcaso Huila han comparecido los generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, once coroneles, así como un número importante de otros oficiales, suboficiales y soldados.



