Por versiones de 11 militares, JEP llama a versión a Mario Montoya

“Exigían era muertes en combate, y como lo manifestaba en sus programas el comandante del Ejército, eran litros de sangre, tanques de sangre”. Por versiones como esta, del coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a versión voluntaria al general en retiro Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército Nacional entre el 21 de febrero del 2006 y el 5 de noviembre del 2008.

Ese periodo coincide con uno de los mayores picos de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en la opinión pública como ‘falsos positivos’, que investiga la JEP en el caso 003. La Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de esta investigación, contempló siete informes en los que se menciona a Montoya Uribe. Estos fueron entregados, en su mayoría, por organizaciones sociales y colectivos jurídicos. Pero también figuran dos informes de la Fiscalía.



Asimismo, en su llamado a Montoya para que acuda a diligencia el 12 de febrero del próximo año, a las 8:00 a.m., la Sala tuvo en cuenta que 11 militares comparecientes ante esa justicia han hecho mención explícita a su nombre en sus versiones sobre los 'falsos positivos'.

En el auto, conocido por EL TIEMPO, la Sala dice que estos “han hecho referencia a la comandancia del señor Mario Montoya Uribe durante estas diligencias. En particular, once comparecientes realizaron menciones específicas del señor Montoya Uribe, por lo que se pondrán a su disposición las versiones voluntarias” para que el general en retiro las conozca.



Montoya también tendrá a su disposición los informes mencionados. Además, tendrá que firmar un acta en la que se comprometa a “guardar la debida reserva de la diligencia de versión voluntaria facilitada, así como de su contenido de manera íntegra”. En la audiencia también tienen derecho a participar representantes de las víctimas que así lo soliciten.



El llamado a versión libre no solo obedece a los señalamientos de los demás militares de quien fuera comandante del Ejército durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, sino que también, señala la JEP, “constituye una garantía del derecho al buen nombre” y su derecho al debido proceso.



La JEP investiga ejecuciones extrajudiciales en al menos cinco unidades militares cometidas en periodo de comandancia de Montoya Uribe, entre estas las de los jóvenes de Soacha que fueron llevados hasta Norte de Santander, ejecutados y pasados como guerrilleros muertos en combate.



Los militares que han mencionado a Mario Montoya, según la JEP, son Gabriel de Jesús Rincón Amado, Santiago Herrera Fajardo, Álvaro Tamayo Hoyos, Paulino Coronado Gámez, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Rubén Darío Castro, Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Alexander Valencia y Henry William Torres Escalante.



