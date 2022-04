Tras concluir que sus aportes de verdad “no son relevantes” y “denotan falta de seriedad y de compromiso", la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró la puerta al exsenador Julio Alberto Manzur Abdala, quien presidió el Partido Conservador.



Con esta decisión, la JEP revocó la aceptación del sometimiento del político, que obtuvo luz verde en agosto de 2020. En ese momento, se consideró que probablemente el excongresista Manzur asistió a reuniones presididas por los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, y que además celebró convenios políticos con miembros de grupos paramilitares.

Y aunque ante la JEP Manzur Abdala firmó un compromiso claro, concreto y programado y asistió a versiones de aporte temprano a la verdad, "dichas actuaciones no alcanzaron los estándares exigidos por la jurisdicción en el caso de terceros y agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública", dijo la JEP.



El documento y las declaraciones del exsenador fueron valorados por la Sala, que encontró que estos aportes no fueron amplios y exhaustivos, a la vez que no superaron lo probado en la jurisdicción ordinaria por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, especialmente frente a hechos relacionados con el fenómeno conocido como la parapolítica.



Al respecto, la SDSJ concluyó que los aportes de verdad no sobresalen "frente a la necesidad de conocer nuevos hechos ocurridos en el marco del conflicto armado o que permitan esclarecer todo o parte de ellos, de establecer máximos responsables o identificar patrones de macrocriminalidad; por el contrario, sus atestaciones frente a los hechos que son materia de investigación solo denotan conductas tendientes a exculpar y soslayar su responsabilidad penal”.



