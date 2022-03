A pesar de hacer su solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en calidad de inocente, el mayor general (r) Hernando Pérez Molina —recién aceptado en este tribunal— tendrá que explicar a detalle lo que sabe sobre la planeación y ejecución de una serie de asesinatos de civiles para ser presentados como delincuentes dados de baja en combate entre 2005 y 2007.



Esas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos', llevaron a que Pérez fuera vinculado a tres investigaciones en la justicia ordinaria.

Y ahora, con su proceso en manos de la JEP, los magistrados esperan obtener más información sobre el rol del alto oficial, que comandó la Tercera Brigada y la Tercera División del Ejército Nacional.



Pérez Molina entra así al listado de más de 10 altos oficiales del Ejército que han pedido pista en la JEP, y que han sido blanco de crítica por sus escasos aportes de verdad en las versiones.



Entre los elementos que consideró el alto tribunal para abrirle la puerta está una declaración del polémico coronel Robinson Javier González del Río, procesado por 'falsos positivos' y recientemente capturado y señalado de ser miembro de la organización criminal de alias Matamba, el capo de la 'Cordillera Sur' que se fugó de la cárcel La Picota la semana pasada.



El coronel Robinson González está condenado por 'falsos positivos'. Foto: Archivo/EL TIEMPO.

En ese testimonio, González del Río se refiere a actividades operacionales en los departamentos del Valle, Cauca y Caldas.



El coronel (r) habló de una operación en febrero de 2007, cuando "se pedían resultados operacionales, para esa época como comandante del Ejército mi general Mario Montoya Uribe".

En esa operación cayó Fredy Manuel López, al respecto relató González: "Esta baja se hace con la presión de mi general Pérez Molina, ya que él me dice que toca tener resultados porque no estamos haciendo nada, yo le digo que el control territorial se ha hecho que la guerrilla está por el Tolima, él me dice que si pero hay que hacer bajas, yo le digo se han hecho capturas y desmovilizados, él dice si lo que vale son las bajas así nos clasificaban".

Lo que deberá contar el general Pérez

El coronel González del Río relató varios hechos más, en los que salpicó al recién aceptado general en retiro Hernando Pérez Molina.



Y de hecho, algunos tendrán que ser detallados por este último en un plazo de máximo 10 días hábiles, el tiempo que la JEP le dio a Pérez Molina para allegar una nueva propuesta de verdad.



El alto tribunal no solo le pidió contar lo que conoce sobre las ejecuciones, sino identificar a quienes hubieran participado, especificando el rol que cumplió cada uno de ellos, si lo conoce.



Informará si mientras se desempeñó en el cargo de comandante exigió que se presentaran como resultados operacionales bajas a las unidades militares a su cargo y las razones de ello

Entre los hechos están las operaciones en las que fueron asesinadas tres personas de la vereda Valecillos del municipio de Zarzal (Valle del Cauca), el 12 de mayo de 2005; y dos personas (entre ellas un menor de edad), en la vereda Modín de Cartago (Valle), el 14 de mayo de ese año.



También, los hechos ocurridos el 26 de febrero de 2007 en la vereda La Romelia de El Tambo (Cauca), en donde fue causada la muerte de un hombre; y los acaecidos menos de un mes en Buenos Aires, donde murió un hombre y fue herido otro, que logró huir.



De otro lado, Pérez Molina tendrá que informar lo que sabe sobre la muerte de cuatro hombres en la finca El Barranco de Pradera (Valle del Cauca), el 24 de marzo de 2007; y de otros dos en la vereda Trocaderos de Neira (Caldas), el 22 de abril de 2007.



Asimismo, de la muerte de tres hombres en una operación en la vereda El Pomo de El Cerrito (Valle), el 29 de abril de 2007; y de una persona sin identificar en el sector El Crucero, Pital, vía que conduce a Caldono (Cauca).



"Informará si mientras se desempeñó en el cargo de comandante de la Tercera Brigada, desde el 27 de diciembre de 2004 hasta el 25 de enero de 2006, y como comandante de la Tercera División, desde el 26 de enero de 2006 hasta el 29 de agosto de 2007, exigió que se presentaran como resultados operacionales bajas a las unidades militares a su cargo y las razones de ello", agregó la JEP.

Y también le pidió detallar si existieron criterios para seleccionar a las víctimas, el conocimiento que tenga sobre determinadores, coautores y cómplices que hubieran participado en la planeación y ejecución de los hechos.



Además, deberá contar cómo fueron los controles que hacía como comandante de las unidades militares, si hacía revistas operacionales luego de que le eran informados los resultados operacionales, por qué felicitó a algunos militares por sus resultados y si promovió investigaciones penales por presuntas bajas en combate que pudieran constituir violaciones al DIH y hubieran sido cometidas por hombres bajo su mando y control.

Luego de que el general Pérez Molina responda a estos cuestionamientos en la propuesta de verdad ajustada, la JEP podrá evaluar si está dispuesto a entregar información diferente a la ya aportada en la justicia ordinaria. Si encuentra que no es así, podrá expulsar al alto oficial y devolver sus procesos a esa jurisdicción.



