Poco a poco se han conocido más detalles de la estela criminal que protagonizaron grupos paramilitares en la región de Urabá, priorizada dentro del macrocaso 06 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga la victimización de la Unión Patriótica (UP).



En ese macrocaso se han recibido múltiples versiones públicas, así como al menos siete testimonios de exparamilitares que hasta esta semana fueron reservados. EL TIEMPO revisó estas grabaciones sobre lo que los ‘exparas’ le han contado a la JEP sobre la violencia en Urabá, los ataques a la UP, las alianzas con el Ejército y más.



La falsa desmovilización

Uno de los más explosivos testimonios fue el del exjefe paramilitar Héber Veloza, alias HH, quien comandó los bloques Bananero y Calima de las Auc. Según ‘HH’, en octubre de 1996 la desmovilización del frente ‘Bernardo Franco’ del Epl fue una “pantomima” porque ellos hacían parte de las Autodefensas.



Según él, la farsa fue organizada por el exjefe máximo de las Auc, Carlos Castaño, y Horacio Serpa, de quien dijo que era “muy cercano a Carlos (Castaño)”. También se refirió a las tácticas de terror con las que lograron controlar la región pese a que en su momento los paramilitares eran menos que la guerrilla.

Elkin Casarrubla, exparamilitar. Foto: Archivo particular

También habló Elkin Casarrubla, conocido como el ‘Cura’, quien comandó el frente ‘Bernardo Franco’ del Epl y luego pasó a las Auc. Él también sostuvo que la desmovilización fue solo un cambio de uniforme y que el Ejército y los ‘paras’ fueron como “una sola tropa” en municipios como San José de Apartadó, “si no hubiese sido porque el Ejército le hubiera ayudado a estos grupos de autodefensa cuando llegaron de primero, no se hubieran tomado toda esa zona de Urabá”.



Se refirió también a las bases de entrenamiento que tuvieron las Autodefensas en toda la región y sostuvo que allí había varias personas que habían sido del Ejército, “eran las encargadas de dar estos reentrenamientos, porque ellos tenían el conocimiento”.



Otro de los testimonios sobre esto fue el de William Alexánder Jiménez Ramírez, alias Darío, que contó que el Epl no se entregó a las Auc, sino al Estado, pero terminaron bajo el mando de Castaño: “Nosotros nos entregamos directamente como guerrilla del Epl al Estado y a las Fuerzas Militares, posteriormente sí fuimos sometidos con las Accu”.



De hecho, según su relato, tras su entrega los metieron en fincas en Córdoba y Urabá de donde luego los fueron reclutando para bloques de autodefensas, “nosotros nos desmovilizamos por la persecución de las Farc y después caímos en manos de los paramilitares y de ahí era que nos sacaban de las fincas: “Necesitamos 10, súbanse 10”.

Tierras despojadas

En su relato, el ‘Cura’ contó que tras la falsa desmovilización, los exguerrilleros del Epl recibieron del Gobierno dinero, pero también, del extinto Incora, tierras que previamente les había comprado el Estado a los paramilitares.



“El conocimiento que tengo de las tierras que recibimos nosotros los desmovilizados en el 96, las tierras sí eran de las Autodefensas, pero se las vendieron al Incora, al Gobierno, para podérnosla dar a nosotros. Y hoy en día esas tierras están siendo reclamadas por los antiguos dueños, porque esas tierras fueron quitadas a la gente que se desplazó por el conflicto”, expresó.



Alias Darío también habló de las tierras que recibieron del Incora, en su caso, en Turbo, Antioquia, y dice que ellos no sabían la procedencia: “Hoy en día la están reclamando, entonces, ahí soy yo víctima del Estado, somos víctimas del Estado por medio del Incora, somos más de 60 familias en todo ese predio… El Estado no puede hacer, mal diría yo, un desplazamiento masivo de personal, porque todos somos víctimas de una u otra manera”.

Ataques a la UP

Entre los exjefes ‘paras’ que hablaron de la violencia contra la UP estuvo ‘HH’, quien dijo que con auspicio de empresarios y bananeros el principal objetivo del grupo en Urabá fue acabar con los paros sindicales.



“Fui de finca en finca reuniendo a los trabajadores de las fincas diciéndoles ‘desde hoy queda prohibido el paro, todo aquel que haga paro se muere’”, contó, añadiendo que los ataques que dirigieron también a la Unión Patriótica fueron porque los asociaron, de forma errada, como una rama de las Farc.



Por su lado, José Higinio Arroyo, alias 8-5, contó cómo pasó de estar en las Farc, a comienzos de los 80, a ser informante de los ‘paras’ y del Ejército, llevando información que conocía sobre presuntos informantes de las Farc. Arroyo, que les sirvió a los ‘paras’ y al Ejército, habló también de la presunta complicidad entre los ilegales y el DAS en los años 90, al decir que carros de esta institución mantenían en la finca Las Tangas, un fortín de los Castaño, “me parece que alias Monoleche me comentó que ese carro Carlos Castaño lo cedió al DAS”, detalló.

Melquisedec Henao estuvo en las Farc, en el Epl y después al servicio del Clan Castaño. Foto: Archivo particular

Otro testimonio dio Melquisedec Henao Ciro, quien comenzó en las milicias de las Farc, pasó al Epl y tiempo después terminó trabajando para los Castaño. Según él, cuando intentó desertar del Epl fue entregado a una comisión que lo transportó en carro hasta la finca Las Tangas, donde Carlos Castaño lo recibió con una entrevista sobre sus motivos para ser insurgente y le ofreció un puesto en los paramilitares.



Él terminó trabajando como guía de los ‘paras’ para el Ejército y reconoció que en lo que llamó “emboscadas” —que la JEP denominaba como “masacres”—, se asesinaban civiles, “a veces dimos de baja a personas de civil, también se legalizaba gente para ‘falsos positivos’”.



Otros ‘paras’ también reconocieron ataques que no solo estuvieron orientados por la afiliación política, por ejemplo, Luis Muentes Mendoza dijo que conoció de asesinatos de personas por razón de su orientación sexual. La JEP también escuchó, en dos ocasiones, a Martha Cogollos, quien hizo parte del bloque Centauros de las Auc, pero le llamó la atención por su escaso aporte en el testimonio.



Además de los siete ‘exparas’, entre las audiencias revelada por la JEP hay dos de exmilitares. El primero fue el testimonio del mayor en retiro del Ejército René Sanabria, quien fue subjefe de inteligencia de la Brigada 11 con sede en Montería entre 1995 y 1997 y habló de los parámetros que había en la época para los trabajos de inteligencia y el perfilamiento de ‘blancos’.



El segundo es el testimonio del coronel (r) Francisco Ortiz Chavarro, excomandante de la Brigada 11, quien también habló del entrenamiento de inteligencia, pero además le dijo a la JEP que la firma suya que salía en un documento con el concepto favorable emitido por el comando de la Brigada para la conformación de la Convivir ‘Consejeros’ en Montería, en 1996, no era su firma y al parecer alguien lo suplantó.



Además, al contrario de lo dicho por ‘exparas’, sostuvo que la entrega del Epl fue un rotundo éxito: “El Ejército, en representación mía, le hizo entrega al Gobierno nacional de 158 bandidos, los recibió allá el doctor Horacio Serpa. Sacarle 158 bandidos a la guerra es un éxito, yo debería de haber tenido honores por esa entrega… pero de ahí para adelante pregúntele qué hizo el Estado con esta gente, de ahí para adelante no supe nada más”.



